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Киноафиша Новости Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром»

Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром»

22 июня 2022 13:47
Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром»

Очередной фильм Marvel выйдет через две недели.

Студия Marvel представила новый минутный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», который расскажет о новых приключениях Тора Одинсона в исполнении Криса Хемсворта. В свежем ролике показали новые отрывки из предстоящего блокбастера. Очевидно, что картина будет полна экшен-сцен и шуток.

В «Торе: Любовь и гром» персонажу Криса Хемсворта придется призвать на помощь своих друзей-супергероев, чтобы выступить против злодея Горра, который также известен под красноречивым прозвищем Убийца богов – этого персонажа воплотит Кристиан Бэйл. Горр, стремящийся истребить ненавистных ему небожителей, обладает магическим мечом, с помощью которого можно уничтожать целые планеты. Наличие такого оружия делает его необычайно грозным соперником.

Новый трейлер дает понять, что целью Горра являются жители Нового Асгарда, которым управляет Валькирия (Тесса Томпсон). Судя по всему, вместе с Одинсоном, Валькирией и новым Могучим Тором в лице Джейн Фостер (Натали Портман) против Горра будут сражаться и Стражи Галактики.

Режиссером «Тора: Любовь и гром» выступает Тайка Вайтити. Он же написал сценарий в соавторстве с Дженнифер Кейтлин Робинсон. В Северной Америке фильм выйдет в прокат 8 июля.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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