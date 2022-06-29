Любовь как в сериалах: 8 самых обсуждаемых турецких парочек

Личная жизнь знаменитостей всегда становится поводом для обсуждений. А когда речь заходит об актерах из турецких сериалов, обойтись без пересудов и вовсе невозможно. Еще бы: эти сказочно красивые и чертовски обаятельные юноши и девушки так убедительно играют в любовь на экране, что оставаться к ним равнодушными зрители просто не могут. Кумиры не разочаровывают своих поклонников, постоянно сходясь и расходясь друг с другом и обеспечивая журналистов свежими романтическими подробностями. Киноафиша собрала список самых обсуждаемых звездных пар Турции.

Зачастую в процессе съемок экранный роман превращается в настоящий. Актеры так вживаются в свои роли, что начинают испытывать друг к другу вполне реальные чувства. Так произошло и со звездами сериала «Постучись в мою дверь» – красавицей-турчанкой Ханде Эрчел и обаятельным сердцеедом Керемом Бюрсином. В 2020 году они сыграли роли дерзкой студентки Эды и самовлюбленного бизнесмена Серкана, покорив сердца не только миллионов зрителей… но и друг друга. Познакомившись на съемочной площадке, эти двое буквально взорвали интернет своим неожиданным страстным романом. Совместные фото с курортов и пикников, публичные признания, красивые жесты – Керем и Ханде, казалось, были созданы друг для друга. Однако, похоже, в последние месяцы их отношения разладились. Актриса удалила из своего блога все общие фотографии, а агент мужчины намекнул поклонницам, что их кумир снова свободен. Впрочем, официального заявления о расставании пара пока не делала.

Керем Бюрсин и Ханде Эрчел

Пожалуй, самой известной парой турецкого кинематографа на сегодняшний день можно назвать Фахрие и Бурака. Они также нашли друг друга на съемках, однако для появления «искры» им понадобилось поучаствовать вместе аж в двух проектах. Сначала актеры появились в многосерийной экранизации знаменитого романа Решата Нури Гюнтекина «Королек – птичка певчая». Но, по официальной информации, на тот момент романа между ними еще не предвиделось. О планирующейся свадьбе они объявили лишь после выхода фильма «Любовь похожа на тебя». Причем для поклонников Озчивита эта новость стала шоком, ведь все считали, что он влюблен в другую коллегу по площадке – Неслихан Атагюль. Тем не менее в 2017 году он отправился под венец с Фахрие, причем брак оказался на редкость счастливым для звездного союза. В 2019 году на свет появился их сын Каран, которого они по сей день растят вместе в полной семье. Бурак часто выкладывает в Instagram фото с ребенком, и фанатки уже отмечают, что мальчик не уступает отцу в красоте и обаянии.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен

Несмотря на упорные слухи о романе с Бураком Озчивитом после съемок в «Черной любви», Неслихан Атагюль осталась верна своему жениху. В 2016 году состоялась свадьба красавицы с ее партнером по съемкам в сериале «Два лица Стамбула» – Кадиром Догулу. Известно, что актриса даже специально ускорила свадьбу, чтобы ее избранник попусту не ревновал ее к Озчивиту. Надо сказать, многих поклонников сперва разочаровал ее выбор. Ситуацию усугубила значительная разница в возрасте с женихом: Кадир оказался на десять лет старше своей юной, прекрасной и гиперпопулярной невесты. Однако жизнь расставила все по своим местам: Бурак вскоре встретил суженую Фахрие, а Неслихан и Кадир также оказались весьма гармоничной парой. Они любят одни и те же книги и фильмы, увлекаются одними видами спорта и ведут активную жизнь в соцсетях. Вот только детей у них пока нет, но фанаты уверены, что все еще впереди.

Кадир Догулу и Неслихан Атагюль

Халит Эргенч и Бергюзар Корель

Это одна из самых постоянных, но оттого не менее популярных пар Турции. Супруги познакомились еще в 2009 году, когда самый известный султан кинематографа Халит Эргенч был женат на другой женщине. Партнерша по съемкам в сериале «1001 ночь» так покорила его сердце, что он немедленно ушел из семьи и женился на Бергюзар Корель. Вскоре у них родился сын Али, который уже норовит сместить отца с поста турецкого секс-символа. Затем у пары появился второй ребенок Хан, а в 2022 году они произвели на свет и маленькую дочку. Сейчас супруги ведут активную светскую жизнь, участвуют в благотворительных акциях и продолжают играть в театре и кино. Кстати, Эргенч, несмотря на довольно почтенный возраст, до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых актеров страны.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель

Озджан Дениз и Фейза Актан

Турецкая красавица и светская львица Фейза Актан шокировала общественность, явившись на собственную свадьбу в черном платье. Бракосочетание с популярным певцом и актером Озджаном Денизом состоялось в 2018 году, когда девушка была глубоко беременна. Вероятно, за черным цветом она хотела скрыть уже заметный на тот момент животик. Однако вскоре оказалось, что для пары это был дурной знак. В 2021 году они вместе сыграли главные роли в сериале «Синхрон», сразу после которого громко расстались. В скандалах всплыли все проблемы пары: и значительная разница в возрасте (Актану 50 лет, а Дениз всего 29), и разные взгляды на воспитание сына Кузея, и финансовые распри. После совместной самоизоляции на время пандемии Фейза даже заявила, что Озджан и его брат регулярно ее избивают и хотят отобрать у нее ребенка. Впрочем, суд пока не вынес решения по их делу.

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Серкан Чайоглу и Озге Гюрель

Озге и Серкан познакомились в 2014 году, когда исполняли главные роли в сериале «Вишневый сезон». Он стал одним из самых популярных турецких проектов, особенно среди российских зрителей. Неудивительно, что личная жизнь актеров также сразу привлекла всеобщее внимание. Еще не завершив съемки, пара объявила о своих отношениях, вызвав бурный восторг среди общих поклонников. Вот только в 2016 году их дороги разошлись. Ребята расстались без лишних ссор, не вынося сор из избы, однако фанаты не прекращали переживать из-за их разрыва. И ожидания оправдались! Вскоре влюбленные возобновили отношения, поняв, что друг без друга ни слава, ни деньги им не милы. Их бурный роман продолжается до сих пор, хоть до загса они так пока и не дошли.

Серкан Чайоглу и Озге Гюрель

Гёкберк Демирджи и Озге Ягыз

Поклонники турецкого сериала «Клятва», несомненно, следят за развитием отношений этой красивой пары. Гёкберк и Озге сообщили общественности о своем романе еще во время совместных съемок. Многие сочли этот жест пиар-ходом, однако в 2021 году актриса получила от своего избранника предложение руки и сердца. Она призналась журналистам, что никогда еще не была настолько счастлива и одновременно удивлена. Однако торжество раз за разом откладывалось и по каким-то причинам не состоялось по сей день. По слухам, в паре произошел разлад из-за плотных графиков обоих актеров. Сейчас фанаты с замиранием сердца ждут дальнейшего развития событий.

Гёкберк Демирджи и Озге Ягыз

Айтач Шашмаз и Джемре Байсель

И наконец, одна из самых юных пар турецкого кинематографа – 23-летняя красавица Джемре и ее сверстник Айтач. Этим восходящим звездам достались главные роли в новом романтическом сериале «Игра судьбы». Критики оценили прекрасную игру обоих ребят. И неудивительно: выяснилось, что все любовные сцены они исполняли искренне, ведь испытывали друг к другу взаимные нежные чувства еще с первой встречи. Теперь им пророчат большое будущее на экране, а их пару называют красивейшей в стране. Однако судить о состоявшейся судьбе столь молодых юноши и девушки, конечно, пока рановато.