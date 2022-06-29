«Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия»: 5 звезд, которые остались на стороне Эмбер Херд

Через огонь, воду, насилие и экскременты: эти знаменитости выступили в защиту Херд и не отказались от своих слов даже после ее сокрушительного поражения в разбирательствах с Деппом.

За судебными баталиями между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир в прямом эфире. Сенсационное дело в западном шоу-бизнесе даже назвали «лучшим шоу года». У каждого из оппонентов были свои цели, аргументы и сторонники. Но по итогам решения суда Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства, удовлетворив иск Деппа. Актер смог доказать, что Эмбер статьей в The Washington Post о пережитом домашнем насилии нанесла ущерб его репутации и карьере, тем самым лишив его капитала в размере $ 650 млн и работы в крупных проектах.

Эмбер и Депп во время судебного процесса

Этот уникальный прецедент показал миру, что с «культурой отмены» в современную эпоху движения Me Too можно бороться. Джонни выразил надежду на «возвращение в судах и медиа принципа, что все невиновны, пока не будет доказано обратное», который в последние годы неоднократно нарушался (достаточно вспомнить кейсы Кевина Спейси или Вуди Аллена). Депп также не стал требовать от бывшей супруги выплаты компенсации в размере $ 10 млн. И тогда фанаты с еще большим энтузиазмом стали рукоплескать актеру. Возобновились разговоры о его участии в продолжении культовой серии «Пиратов Карибского моря»; не исключено, что на горизонте появятся и другие проекты. Так что теперь все ждут его триумфального возвращения на большие экраны.

Однако у Эмбер Херд жизнь сложилась иначе. Из «Аквамена 2» вырезали сцены с ее участием, сократив ее экранное время в фильме до десяти минут. Но даже несмотря на проигрыш в суде и обвинения в клевете, насилии и безумных «проделках» с фекалиями, многие фанаты продолжают верить актрисе. Такая группа поддержки сформировалась и среди звезд, которые остались на стороне Херд. Киноафиша собрала список селебрити, которые вступились за Эмбер (спойлер: их немного).

Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия.

Эллен Баркин не просто высказалась в поддержку Эмбер Херд, но и была вызвана в суд в качестве свидетеля защиты. В 90-х Баркин встречалась с Деппом, когда актеры снимались в фильме Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», снятого по книге Хантера Томпсона — близкого друга Джонни.

По словам Баркин, «вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия». Во время одной из ссор актер даже запустил в нее бутылкой с вином через гостиничный номер. На заседании она подробно рассказывала об их абьюзивных отношениях: оскорблениях, криках, ревности и контроле со стороны Деппа. Так, Депп якобы обвинил ее в измене только из-за небольшой царапины на спине.

Эллен и раньше участвовала в судебных разбирательствах с Джонни. В 2020 году актер подал иск против таблоида The Sun, в котором Депп был назван домашним тираном. Тогда главный «пират» Голливуда суд проиграл.

Эллен Баркин

Говард Стерн

Известный радио- и телеведущий Говард Стерн не стал давать комментариев в защиту Эмбер Херд, но при этом резко негативно высказался против Джонни Деппа, чем, вероятно, порадовал актрису. Стерн назвал актера нарциссом, который «открыто переигрывает» на судебном заседании ради собственного пиара и продвижения образа «хорошего парня».

Говард Стерн

Джулия Фокс

Она ударила его? Да. Было ли это абьюзом? Нет. Нужна сила, чтобы ею злоупотреблять. Ей было 25. Он явно всегда был намного сильнее, в том числе физически и финансово.

В соцсетях актриса оправдывала поведение Херд, ссылаясь на ее меньшую влиятельность по сравнению с бывшим мужем и физическую слабость: «Она ударила его? Да. Было ли это абьюзом? Нет. Нужна сила, чтобы ею злоупотреблять. Ей было 25. Он явно всегда был намного сильнее, в том числе физически и финансово». И даже после всех судебных тяжб Фокс осталась на стороне звезды «Аквамена».

Джулия Фокс

Кэти Гриффин

О куколка, я думаю о тебе и посылаю всю свою любовь.

Американская комедиантка и актриса одной из первых поддержала Херд и даже высказала предположение, что кто-то (возможно, франшиза «Пиратов») финансирует онлайн-кампанию против Эмбер. «Попробуйте сделать пост в поддержку Эмбер — и рой фанов Деппа стремительно ответит наполненной жестокостью риторикой. Что-то здесь не так», — писала Гриффин в соцсетях. В ответ на один из постов Херд комедиантка в очередной раз проявила участие к деятельности актрисы: «О куколка, я думаю о тебе и посылаю всю свою любовь».

Кэти Гриффин

Я работал с Эмбер. Она не психопатка, она гениальна и сильна.

Актер и комик, который работал с Херд в драме NBC «Клуб Playboy», тоже выбрал сторону Эмбер. Крамхолц сделал целый ряд постов в соцсетях, в одном из которых написал: «Наркотики и алкоголь превращают мужчин в монстров. Я верю Эмбер Херд. Она не невинна, но она жертва. Самодовольство Джонни Деппа во время суда вызывает отвращение. Я работал с Эмбер. Она не психопатка, она гениальна и сильна».

Отметим, что бывшие возлюбленные Эмбер Херд — Илон Маск и Джеймс Франко, которые изначально поддерживали актрису и собирались прийти в суд как свидетели со стороны Херд, так и не выступили в ее защиту. А «красотка на всю голову» Эми Шумер после победы Джонни Деппа удалила пост, который до этого опубликовала в знак солидарности с Эмбер.