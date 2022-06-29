«Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия»: 5 звезд, которые остались на стороне Эмбер Херд
Через огонь, воду, насилие и экскременты: эти знаменитости выступили в защиту Херд и не отказались от своих слов даже после ее сокрушительного поражения в разбирательствах с Деппом.
За судебными баталиями между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир в прямом эфире. Сенсационное дело в западном шоу-бизнесе даже назвали «лучшим шоу года». У каждого из оппонентов были свои цели, аргументы и сторонники. Но по итогам решения суда Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства, удовлетворив иск Деппа. Актер смог доказать, что Эмбер статьей в The Washington Post о пережитом домашнем насилии нанесла ущерб его репутации и карьере, тем самым лишив его капитала в размере $ 650 млн и работы в крупных проектах.
Этот уникальный прецедент показал миру, что с «культурой отмены» в современную эпоху движения Me Too можно бороться. Джонни выразил надежду на «возвращение в судах и медиа принципа, что все невиновны, пока не будет доказано обратное», который в последние годы неоднократно нарушался (достаточно вспомнить кейсы Кевина Спейси или Вуди Аллена). Депп также не стал требовать от бывшей супруги выплаты компенсации в размере $ 10 млн. И тогда фанаты с еще большим энтузиазмом стали рукоплескать актеру. Возобновились разговоры о его участии в продолжении культовой серии «Пиратов Карибского моря»; не исключено, что на горизонте появятся и другие проекты. Так что теперь все ждут его триумфального возвращения на большие экраны.
Однако у Эмбер Херд жизнь сложилась иначе. Из «Аквамена 2» вырезали сцены с ее участием, сократив ее экранное время в фильме до десяти минут. Но даже несмотря на проигрыш в суде и обвинения в клевете, насилии и безумных «проделках» с фекалиями, многие фанаты продолжают верить актрисе. Такая группа поддержки сформировалась и среди звезд, которые остались на стороне Херд. Киноафиша собрала список селебрити, которые вступились за Эмбер (спойлер: их немного).
Эллен Баркин
Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия.
Эллен Баркин не просто высказалась в поддержку Эмбер Херд, но и была вызвана в суд в качестве свидетеля защиты. В 90-х Баркин встречалась с Деппом, когда актеры снимались в фильме Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», снятого по книге Хантера Томпсона — близкого друга Джонни.
По словам Баркин, «вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия». Во время одной из ссор актер даже запустил в нее бутылкой с вином через гостиничный номер. На заседании она подробно рассказывала об их абьюзивных отношениях: оскорблениях, криках, ревности и контроле со стороны Деппа. Так, Депп якобы обвинил ее в измене только из-за небольшой царапины на спине.
Эллен и раньше участвовала в судебных разбирательствах с Джонни. В 2020 году актер подал иск против таблоида The Sun, в котором Депп был назван домашним тираном. Тогда главный «пират» Голливуда суд проиграл.
Говард Стерн
Известный радио- и телеведущий Говард Стерн не стал давать комментариев в защиту Эмбер Херд, но при этом резко негативно высказался против Джонни Деппа, чем, вероятно, порадовал актрису. Стерн назвал актера нарциссом, который «открыто переигрывает» на судебном заседании ради собственного пиара и продвижения образа «хорошего парня».
Джулия Фокс
Она ударила его? Да. Было ли это абьюзом? Нет. Нужна сила, чтобы ею злоупотреблять. Ей было 25. Он явно всегда был намного сильнее, в том числе физически и финансово.
В соцсетях актриса оправдывала поведение Херд, ссылаясь на ее меньшую влиятельность по сравнению с бывшим мужем и физическую слабость: «Она ударила его? Да. Было ли это абьюзом? Нет. Нужна сила, чтобы ею злоупотреблять. Ей было 25. Он явно всегда был намного сильнее, в том числе физически и финансово». И даже после всех судебных тяжб Фокс осталась на стороне звезды «Аквамена».
Кэти Гриффин
О куколка, я думаю о тебе и посылаю всю свою любовь.
Американская комедиантка и актриса одной из первых поддержала Херд и даже высказала предположение, что кто-то (возможно, франшиза «Пиратов») финансирует онлайн-кампанию против Эмбер. «Попробуйте сделать пост в поддержку Эмбер — и рой фанов Деппа стремительно ответит наполненной жестокостью риторикой. Что-то здесь не так», — писала Гриффин в соцсетях. В ответ на один из постов Херд комедиантка в очередной раз проявила участие к деятельности актрисы: «О куколка, я думаю о тебе и посылаю всю свою любовь».
Дэвид Крамхолц
Я работал с Эмбер. Она не психопатка, она гениальна и сильна.
Актер и комик, который работал с Херд в драме NBC «Клуб Playboy», тоже выбрал сторону Эмбер. Крамхолц сделал целый ряд постов в соцсетях, в одном из которых написал: «Наркотики и алкоголь превращают мужчин в монстров. Я верю Эмбер Херд. Она не невинна, но она жертва. Самодовольство Джонни Деппа во время суда вызывает отвращение. Я работал с Эмбер. Она не психопатка, она гениальна и сильна».
Отметим, что бывшие возлюбленные Эмбер Херд — Илон Маск и Джеймс Франко, которые изначально поддерживали актрису и собирались прийти в суд как свидетели со стороны Херд, так и не выступили в ее защиту. А «красотка на всю голову» Эми Шумер после победы Джонни Деппа удалила пост, который до этого опубликовала в знак солидарности с Эмбер.