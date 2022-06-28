Эмма Робертс пополнила актерский состав фильма Marvel «Мадам «Паутина»

Каст предстоящего супергеройского фильма Marvel от Sony «Мадам «Паутина» пополнился еще одной примечательной актрисой. Как сообщает Deadline, роль в фильме получила Эмма Робертс («Королевы крика», «Пало-Альто», «Крик 4»). Она составит компанию утвержденным ранее Дакоте Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») и Сидни Суини («Эйфория»). Также в картине снимутся Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед и Тахар Рахим.

«Мадам «Паутина» будет представлять собой историю происхождения заглавной героини. Это ясновидящая, которая использует свои сверхъестественные способности во имя добра, помогая Человеку-пауку. В комиксах Мадам «Паутина» страдает от редкого аутоиммунного заболевания, из-за которого она парализована. Для поддержания жизнедеятельности она использует сложное приспособление, которое внешне напоминает паутину. Учитывая ее состояние, она никогда не сражалась со злодеями лично. Примечательно, что в первоисточнике эта героиня – пожилая женщина, но очевидно, что в предстоящей экранизации она будет куда моложе.

Режиссером «Мадам «Паутины» выступает С. Дж. Кларксон (сериалы «Джессика Джонс» и «Защитники»). Сценарий написали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, ранее работавшие над «Морбиусом». В прокат «Мадам «Паутина» должна выйти 7 июля 2023 года.