Антонио Бандерас и Джейми Кинг отстреливаются от бандитов в трейлере боевика «Кодовое имя «Банши»

Кинокомпания Screen Media Films представила трейлер боевика «Кодовое имя «Банши» (Code Name Banshee) во главе с Антонио Бандерасом. Фильм расскажет о бывшем киллере, который некогда работал на правительство, а теперь скрывается, порвав с былой жизнью. Прошлое, однако, настигает героя, когда выясняется, что за его голову назначена награда.

В трейлере показано, как искусная наемница Банши (Джейми Кинг) проникает в дом к своему бывшему наставнику Калебу (Бандерас). Сначала они наставляют друг на друга пистолеты, но затем откладывают оружие, чтобы обсудить дело, с которым Банши пожаловала к Калебу. Оказывается, что на Банши вышел устрашающий преступник Энтони (Томми Флэнаган) с требованием привести к нему Калеба. Банши не хочет предавать своего старого друга, предлагая ему вместе дать отпор Энтони. Вскоре Банши знакомится с дочерью Калеба по имени Хейли (Кэтрин Дэвис). В итоге Калеб, Банши и Хейли прячутся в удаленном доме, куда вскоре прибывает Энтони и его головорезы.

Продолжительность «Кодового имени «Банши» составит 93 минуты. Снял фильм Джон Кейес по сценарию Мэттью Роджерса. В прошлом году этот дуэт выпустил научно-фантастический боевик «Антитела» с Джонатаном Ризом Майерсом и Джоном Малковичем.

«Кодовое имя «Банши» выйдет в свет 1 июля.