«И снова здравствуйте!»: 10 забытых ранее звезд, которые смогли вернуть себе былую славу

Популярность в любой сфере деятельности – явление временное. Сегодня многие режиссеры и крупные рекламные компании мечтают поработать с тобой, а завтра ты уже бессрочно «отменен» и остался без заработка. Многие звезды пропадают с радаров и не пытаются вернуть себе место на аллее славы, но есть и те, кто до последнего борется за свое знаменитое имя и блестящее будущее.

Джонни Депп, который вовсе не собирался становиться актером, стремительно взобрался на вершину актерского олимпа… и так же стремительно с него упал. Он прославился благодаря работам в популярных франшизах «Пираты Карибского моря», «Фантастические твари», а также локальных проектах. После скандала, который произошел между ним и Эмбер Херд, актер лишился ролей и рекламных контрактов. Вплоть до завершения суда он был официально «отменен». Сейчас интерес к его персоне растет с каждым днем, а новые роли, вероятно, не за горами.

Джонни Депп 2010 vs 2022

Популярная поп-исполнительница Бритни Спирс в какой-то момент не смогла справиться с рухнувшей на нее славой. После серии удачных альбомов и ролей в популярных сериалах она начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь. Спирс на какое-то время ушла с радаров и не выпускала новые композиции. Интерес к ее персоне возрос после начала судебных разбирательств с отцом Джейми Спирсом, который взял над ней опеку на целых 13 лет. После завершения споров певица освободилась от «оков», поучаствовала в съемках документального фильма и даже вышла замуж, а поклонники начали поддерживать ее еще сильнее.

Бритни Спирс 2008 vs 2022

Знаменитый Кевин из фильма «Один дома» Маколей Калкин мог был так и остаться актером одной роли. Из-за споров по поводу гонораров мальчик не получал работу и перестал сниматься. В сети появлялись слухи о том, что он начал употреблять запрещенные вещества и потерял интерес к карьере. После многолетнего затишья Калкин стал сниматься в эпизодических ролях, а позже его пригласили в 13-й сезон «Американской истории ужасов», где поклонники взглянули на него иначе. Он показал себя как талантливый актер, а режиссеры стали приглашать его в проекты.

Маколей Калкин

Бен Аффлек не в первый раз теряет свою популярность, но каждый раз умело выплывает из карьерного забвения. Как и многие звезды, он пристрастился к пагубным привычкам и азартным играм, так как долгое время был в тени своих возлюбленных. Ради детей и вновь вспыхнувшей любви к Дженнифер Лопес Аффлек взял себя в руки и стал работать не покладая рук. Он сделал предложение своей спутнице и принял участие сразу в нескольких громких проектах: «Глубокие воды», «Нежный бар», «Последняя дуэль». В последнем он также выступил в качестве продюсера.

Бен Аффлек 2017 vs 2021

Павел Майков оказался на вершине популярности еще в нулевые, когда сыграл роль Виктора Пчелкина в сериале «Бригада». И если другие его коллеги по проекту начали активно развиваться в профессии и получать все более масштабные роли, у актера наступило затишье. В интервью он не раз говорил, что после «Бригады» его не приглашали сниматься, так как видели в нем только бандита Пчёлу. Он играл второстепенных персонажей, а в 2017 году получил главную роль в сериале «Икра». Майков избавился от привычного зрителям амплуа, и его карьера пошла в гору.

Павел Майков времен «Бригады» и «Нулевого пациента» (2022)

Том Круз едва ли когда-то испытывал недостаток работы или популярности, однако постоянно быть на вершине – миссия невыполнимая. На его счету крупнобюджетные проекты, которые занимают первые строчки рейтингов, однако перманентный успех уже начал надоедать зрителям. В какой-то момент про Тома Круза перестали говорить, но он все-таки прыгнул выше головы и снялся в своем самом успешном проекте – «Топ Ган: Мэверик». Сборы ленты в кинотеатрах уже стремятся к отметке 1 млрд долларов, а вокруг актера вновь зажегся ореол всемирной славы.

Том Круз 2014 vs 2022

Секс-символ Меган Фокс стартовала как актриса в сериале «Королева экрана». Многие запомнили лисий взгляд артистки и ее невероятную харизму, однако второй Мэрилин Монро ей стать не удалось. После «Королев экрана» она снялась еще в нескольких популярных проектах, вышла замуж и перестала эпатировать публику. Она все так же регулярно принимала участие в фильмах и сериалах, однако былой славы и назойливых папарацци на каждом углу ей уже ждать не приходилось. Интерес к себе Меган Фокс вернула после многолетнего скандального развода с Брайаном Остином Грином. Не теряя очки вновь вспыхнувшей популярности, она завязала роман с музыкантом Колсоном Бейкером (MGK). Выходки парочки сейчас приковывают внимание поклонников по всему миру – взять хотя бы маникюр с бриллиантами певца или помолвочное кольцо с шипами.

Меган Фокс 2003 vs 2022

Чета Янковских не устает заявлять о себе. Легендарный Олег Янковский уступил место своим не менее талантливым детям. Пик славы Филиппа Янковского пришелся на 80-е и 90-е годы, после чего произошел застой в карьере, низкорейтинговые проекты и потеря авторитета. Пока его дети Лиза и Иван завоевывали себе место в актерской профессии, он отошел в тень, однако в 2021 году его карьера обрела второе дыхание. Филипп Янковский снялся в популярных сериалах «Контейнер», «Карамора» и фильме «Иван Денисович», заняв место на пьедестале вместе со своими наследниками.

Филипп Янковский 2002 vs 2021

В 90-е годы Роберт Дауни – младший был настоящей звездой: его приглашали сниматься крупные режиссеры, а партнерами по фильмам становились легенды экрана. Его всемирная популярность была омрачена наркотической зависимостью, после чего он на некоторое время ушел в забвение. После лечения Дауни-младший наладил свою личную жизнь и вновь стал подниматься по карьерной лестнице. Его «перерождение» произошло после съемок в супергеройском фильме Marvel «Железный человек» в 2008 году. С тех пор его рейтинги с каждым годом только растут, при этом он смог не утонуть в фантастических фильмах и пробует новые роли.

Роберт Дауни - младший 2005 vs 2020

Обладательница «Золотого глобуса» Вайнона Райдер также не испытывала дефицита ролей. Ее снимали и в фантастических фильмах, и в авторских, и в популярных проектах для массового зрителя. Она смогла не застрять в одном амплуа и примеряла разных персонажей. Как и многих ее коллег, Райдер в один момент поработила зависимость. Она продолжала принимать участие в малобюджетных и низкорейтинговых проектах, но в 2016 году ее пригласили сняться в сериале «Очень странные дела». Роль в нем можно считать началом нового этапа в карьере Райдер.