Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» получил дату релиза

Как передает Variety, очередная часть «Охотников за привидениями» выйдет в свет в 2023 году незадолго до католического рождества – студия Sony Pictures наметила релиз на 20 декабря. Предстоящий фильм станет прямым продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», которые в свою очередь напрямую соотносятся с оригинальной дилогией.

Хотя никаких сведений о новых «Охотниках за привидениями» на данный момент нет, известно, что действие вернется в Нью-Йорк. Судя по всему, главные герои обоснуются на той самой пожарной станции на Манхэттене, которая служила базой для первого поколения охотников. Напомним, что события «Наследников» разворачиваются в маленьком городке в штате Оклахома.

«Охотники за привидениями: Наследники» – четвертый полнометражный фильм в рамках франшизы. Он является триквелом по отношению к первым двум частям, снятым Айвеном Райтманом, игнорируя «женский» перезапуск Пола Фига, вышедший в 2016 году. «Наследники» сумели добиться коммерческого успеха, собрав в мировом прокате свыше $200 млн при производственном бюджете в размере $75 млн. Главные роли в этой картине сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард и Маккенна Грейс. Режиссером выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана.