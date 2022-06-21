Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится

В 2019 году стало известно, что ведется работа над кроссовером при участии Джанго из хитового вестерна Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» (2012) и Зорро из фильмов «Маска Зорро» (1998) и «Легенда Зорро» (2005). По задумке Тарантино, персонаж Джейми Фокса должен был встретиться с постаревшим Зорро в исполнении Антонио Бандераса. В качестве сценариста Тарантино привлек к этому проекту Джеррода Кармайкла. К сожалению, в свежем интервью журналу GQ Кармайкл сообщил, что запланированный фильм реализован не будет:

«Квентин – лунатик, которого я люблю. Я счастлив, что мне довелось провести с ним время. Мы смотрели эксплуатационное кино в кинотеатре «Нью Беверли». Приготовив для меня свежий лимонад, он на своей кухне зачитывал мне сцены, которые так и не попали в его фильмы. Это было нечто особенное. У нас получился великолепный сценарий о совместных приключениях Джанго и Зорро. Я бы хотел, чтобы студия Sony им занялась, но осознаю, что это невозможно. Но я по-прежнему считаю, что мы написали фильм на $500 миллионов».

Действие кроссовера должно была развернутся спустя несколько лет после событий, показанных в «Джанго освобожденном». Джанго остается охотником за головами, но теперь в компании своей жены Брумхильды (Керри Вашингтон). В какой-то момент судьба сводит его с пожилым, но прославленным доном Диего де ла Вега/Зорро. Герои быстро находят общий язык и решают объединить усилия ради борьбы с рабством.