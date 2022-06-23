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Киноафиша Новости В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»

В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»

23 июня 2022 14:06
В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»

Зрителей ждет музыкальная драма с элементами мистики.

Стало известно, что в Якутске начались съемки самобытной художественной картины «Белый пароход». Производство проходит в уникальных локациях на территории поселка Кангалассы и на Жатайском затоне. Проект является первым якутским фильмом, создание которого проходит при содействии Министерства культуры РФ.

«Белый пароход» – фильм о любви между якутской учительницей и русским директором школы. Действие развернется в период перестройки, когда якутский народ пребывал в поисках нового представления о собственной истории. Предстоящая картина будет посвящена поиску национальной идентичности, конфронтации между прошлым и будущим, а также обретению подлинного жизненного пути.

В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»

Создатели «Белого парохода» отмечают, что в Якутии вынесенный в название образ традиционно является символом русского колониализма, но в грядущем фильме «белый пароход» означает нечто другое, а именно – индивидуальный опыт каждого человека. Вместе с тем особое место в фильме будет отведено музыкальному сопровождению, поскольку «Белый пароход» – это также отсылка к советскому шлягеру, звучащему в контексте символического. В картину будут включены музыкальные фольклорные импровизации, созданные при участии композитора Кирилла Широкова.

В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»В Якутии при поддержке Минкульта стартовали съемки фильма «Белый пароход»

В съемках «Белого парохода» задействованы непрофессиональные актеры, молодые музыкальные таланты Якутии, их учителя, а также сова по имени Соня. Ведущие роли исполнят Элла Соколова и Александр Кошкидько. Режиссером и автором сценария выступает Инга Шепелёва – для нее данный проект станет дебютом в полнометражном кино.

Фото: Mimesis
Елена Королева
Елена Королева
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