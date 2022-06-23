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Киноафиша Новости Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»

Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»

23 июня 2022 12:20
Вайнона Райдер разыскивает своего парня в трейлере хоррора «Исчезнувший в ночи»

Фильм называют «непредсказуемым» и «захватыающим».

Кинокомпания Vertical Entertainment опубликовала трейлер напряженного триллера с элементами ужасов «Исчезнувший в ночи» (Gone in the Night) с Вайноной Райдер в главной роли.

Трейлер начинается со зловещего кадра лесных зарослей, за которыми скрывается красная железная будка. Затем на экране появляется испуганно озирающаяся женщина по имени Кэт (Райдер). Ее лицо и одежда забрызганы кровью. Тем временем за кадром парень Кэт по имени Макс (Джон Галлахер – младший) произносит: «Нам стоит отправиться в небольшое путешествие. Только ты и я». Кэт на это отвечает: «Звучит неплохо».

Затем в ролике показано, как пара приезжает в лесную хижину, но обнаруживается, что там уже расположилась другая, более молодая пара (Оуэн Тиг и Бриэнн Тджу). Они приглашают главных героев разделить с ними жилье. Вчетвером они весело проводят вечер, играя в настольную игру. Заметив, что ее парень начинает флиртовать с героиней Тджу, Кэт решает пойти спать. На следующее утро выясняется, что Макс исчез. Во дворе Кэт встречается с героем Тига, который говорит ей, что его девушка и Макс пропали.

Кэт начинает поиски Макса. Для этого она сперва хочет найти героиню Тджу. В этом деле ей помогает мужчина, которого играет Дермот Малруни. Завершается трейлер сценой, в которой Кэт прибывает к красной будке. Она открывает его дверь, но что именно она там видит – неизвестно. Кэт застывает в ужасе, а лицо ее покрыто каплями крови.

Режиссером «Исчезнувшего в ночи» выступает Эли Горовиц. Он же написал сценарий вместе с Мэттью Дерби. Релиз фильма состоится 15 июля.

Фото: Vertical Entertainment
Елена Королева
Елена Королева
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