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Киноафиша Новости Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

29 июня 2022 12:26
Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Съемки пройдут в Исландии.

В марте стало известно, что канал HBO официально запустил в разработку четвертый сезон известного сериала-антологии «Настоящий детектив». Спустя пару месяцев было объявлено, что ведущую роль в новых сериях исполнит оскароносная Джоди Фостер, а сейчас появилась информация, что ее напарницу сыграет Карли Рейс. Об этом сообщает Variety.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок «Ночная страна» (Night Country). Действие развернется в Эннисе, штат Аляска, где во время долгой зимней ночи бесследно исчезают шестеро мужчин, работавших на местной арктической исследовательской станции. Чтобы раскрыт это дело, детективам Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс) предстоит столкнутся со тьмой, который они несут внутри себя, и погрузиться в страшные тайны, похороненные под вечными льдами. Шоураннером «Ночной страны» выступит мексиканка Исса Лопес.

Кинокарьера Рейс началась совсем недавно – она дебютировала на экране в 2021 году, когда вышел криминальный триллер «Заложница: Найти пропавшую». В этой картине она не только исполнила главную роль, но также приняла участие в создании сценария. Рейс более известна как профессиональная боксерша. На ее счету титулы чемпионки мира в разных весовых категориях.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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