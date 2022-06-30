Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер детективного фильма «Смотри, как они бегут» во главе со звездой «Леди Бёрд» Сиршей Ронан и обладателем «Оскара» Сэмом Рокуэллом («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В североамериканский прокат картина выйдет 30 сентября.

Действие «Смотри, как они бегут» разворачивается в Западном Лондоне в 1950-х годах. В трейлере зрителей знакомят с бывалым инспектором Стоппардом (Рокуэлл) и неопытной констеблем Сталкер (Ронан). Они становятся напарниками, расследуя грязное убийство, совершенное в одном из лондонских театров. Сыщики погружаются в богемный мир артистов, каждый из которых может оказаться как убийцей, так и следующей жертвой.

Стоит отметить, что у персонажей Рокуэлла и Ронан говорящие имена. Фамилия «Стоппард» отсылает к выдающемуся драматургу-постмодернисту Тому Стоппарду («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), тогда как слово stalker может означать либо «преследователь», либо «охотник».

Вместе с Рокуэллом и Ронан в актерский состав фильма вошли Эдриан Броуди, Дэвид Ойелоуо, Рут Уилсон, Харрис Дикинсон, Шан Клиффорд, Джейкоб Форчун-Ллойд, Ширли Хендерсон и другие. Режиссером картины выступает Том Джордж, ранее снявший 19 эпизодов британского ситкома «Эта страна». Сценарий «Смотри, как они бегут» написал Марк Чаппель.