Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»
Эстетически фильм очень напоминает кино Уэса Андерсона.
Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер детективного фильма «Смотри, как они бегут» во главе со звездой «Леди Бёрд» Сиршей Ронан и обладателем «Оскара» Сэмом Рокуэллом («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В североамериканский прокат картина выйдет 30 сентября.
Действие «Смотри, как они бегут» разворачивается в Западном Лондоне в 1950-х годах. В трейлере зрителей знакомят с бывалым инспектором Стоппардом (Рокуэлл) и неопытной констеблем Сталкер (Ронан). Они становятся напарниками, расследуя грязное убийство, совершенное в одном из лондонских театров. Сыщики погружаются в богемный мир артистов, каждый из которых может оказаться как убийцей, так и следующей жертвой.
Стоит отметить, что у персонажей Рокуэлла и Ронан говорящие имена. Фамилия «Стоппард» отсылает к выдающемуся драматургу-постмодернисту Тому Стоппарду («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), тогда как слово stalker может означать либо «преследователь», либо «охотник».
Вместе с Рокуэллом и Ронан в актерский состав фильма вошли Эдриан Броуди, Дэвид Ойелоуо, Рут Уилсон, Харрис Дикинсон, Шан Клиффорд, Джейкоб Форчун-Ллойд, Ширли Хендерсон и другие. Режиссером картины выступает Том Джордж, ранее снявший 19 эпизодов британского ситкома «Эта страна». Сценарий «Смотри, как они бегут» написал Марк Чаппель.