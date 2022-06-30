Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»

Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»

30 июня 2022 10:28
Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»

Эстетически фильм очень напоминает кино Уэса Андерсона.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер детективного фильма «Смотри, как они бегут» во главе со звездой «Леди Бёрд» Сиршей Ронан и обладателем «Оскара» Сэмом Рокуэллом («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В североамериканский прокат картина выйдет 30 сентября.

Действие «Смотри, как они бегут» разворачивается в Западном Лондоне в 1950-х годах. В трейлере зрителей знакомят с бывалым инспектором Стоппардом (Рокуэлл) и неопытной констеблем Сталкер (Ронан). Они становятся напарниками, расследуя грязное убийство, совершенное в одном из лондонских театров. Сыщики погружаются в богемный мир артистов, каждый из которых может оказаться как убийцей, так и следующей жертвой.

Стоит отметить, что у персонажей Рокуэлла и Ронан говорящие имена. Фамилия «Стоппард» отсылает к выдающемуся драматургу-постмодернисту Тому Стоппарду («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), тогда как слово stalker может означать либо «преследователь», либо «охотник».

Вместе с Рокуэллом и Ронан в актерский состав фильма вошли Эдриан Броуди, Дэвид Ойелоуо, Рут Уилсон, Харрис Дикинсон, Шан Клиффорд, Джейкоб Форчун-Ллойд, Ширли Хендерсон и другие. Режиссером картины выступает Том Джордж, ранее снявший 19 эпизодов британского ситкома «Эта страна». Сценарий «Смотри, как они бегут» написал Марк Чаппель.

Фото: Searchlight Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Related video