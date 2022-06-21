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Киноафиша Новости В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку

В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку

21 июня 2022 12:59
В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку

Актер считает, что у него есть незавершенное дело в связи с «Фантастической четверкой».

С тех пор, как в фильме «Мстители: Финал» Крис Эванс попрощался с ролью Стива Роджерса/Капитана Америки, время от времени возникают слухи, что актер может вернуться к этому образу. Примечательно, что еще до запуска MCU актер успел сыграть Джонни Шторма/Человека-факела в супергеройском фильме «Фантастическая четверка» (2005) и его сиквеле «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного серфера» (2007). Несмотря на то, что эти картины не снискали особого успеха, тогда как Капитан Америка сделал Эванса звездой мирового масштаба, актер заявил, что ему было бы интереснее вновь сыграть именно Шторма, а не Роджерса.

«Боже, разве это было бы не здорово? Нет, никто ко мне никогда не обращался с таким предложением. Кроме того, внешне я уже не тот, что раньше. То было пятнадцать или почти двадцать лет назад. Боже мой, я старый. Мне действительно очень нравится этот персонаж, но я думаю… кажется, они там готовят новую версию Фантастической четверки, не так ли? Послушайте, я был бы рад вернуться к роли Человека-факела. Это было бы проще, чем вновь сыграть Кэпа. Понимаете? Кэп мне очень дорог. Мне не очень хочется нарушать то, что стало для меня прекрасным опытом. Но Джонни Шторм – у меня есть ощущение, что его потенциал не был до конца реализован. Это было еще до киновселенной Marvel. Словом, я полюбил эту роль. Как знать, что может произойти», – сказал Эванс в интервью MTV News.

Напомним, что в настоящий момент Marvel Studios работает над новым перезапуском «Фантастической четверки». Помимо дилогии с Эвансом, существует еще провальный одноименный фильм 2015 года с иным актерским составом, но все эти проекты выпускала студия Fox. Не так давно Fox была поглощена корпорацией Disney, так что Marvel Studios заполучила права не только на Фантастическую четверку, но также на Людей Икс и Дэдпула.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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