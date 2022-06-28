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Киноафиша Новости Девушка попадает на жуткую свадьбу в роскошном особняке в трейлере хоррора «Приглашение»

Девушка попадает на жуткую свадьбу в роскошном особняке в трейлере хоррора «Приглашение»

28 июня 2022 14:15
Девушка попадает на жуткую свадьбу в роскошном особняке в трейлере хоррора «Приглашение»

Фильм напоминает «Прочь» Джордана Пила.

Студия Sony Pictures представила трейлер хоррор-триллера «Приглашение» (The Invitation), главную роль в котором исполнила звезда «Форсажа 9» и «Армии воров» Натали Эммануэль. Режиссером выступает Джессика Томпсон («Свет луны»), тогда как сценарий написала Блэр Батлер («Пункт назначения: Смайл», «Хэллфест»).

В трейлере зрителей знакомят с молодой женщиной Иви (Эммнуэль), вся семья которой состояла из мамы, которой больше нет в живых. Однажды Иви решает сделать ДНК-тест. Выясняется, что у нее есть дальний кузен по имени Оливер. При знакомстве за ужином обходительный молодой человек приглашает Иви в Англию на пышную свадьбу, которая должна пройти в старинном дворце. Отбросив сомнения, Иви соглашается. Она оказывается в восхитительном поместье, где собираются респектабельные аристократы.

Наблюдая за приготовлениями к свадьбе, Иви начинает замечать странные детали ­– например, она недоумевает, почему не показываются жених и невеста. Несмотря на то, что все кругом очень любезны, никто не дает внятных ответов на ее вопросы. В заключительной трети трейлера становится понятно, что Иви оказывается в ловушке, а присутствующие гости – члены некого зловещего общества. Так, в ходе торжественного ужина прямо за столом перерезают горло одной из служанок, наполняя бокалы ее кровью.

В мировой прокат «Приглашение» выйдет 25 августа.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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