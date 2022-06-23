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Киноафиша Новости Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»

Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»

23 июня 2022 15:53
Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»

Над песнями к картине работали соавторы «Ла-Ла Ленда».

Студия Sony Pictures представила первый трейлер фильма для всей семьи «Лайл, Лайл, крокодил» (Lyle, Lyle, Crocodile), который является экранизацией одноименной серии детских книг Бернарда Уэбера. Главный герой этой истории – крокодил по имени Лайл, который обожает петь, принимать ванну и есть икру. В оригинале персонажа озвучивает популярный певец Шон Мендес. Также стоит обратить внимание, что на английском название фильма звучит как «Лайл, Лайл, крокодайл», но при переводе на русский созвучие слов теряется. Не исключено, что в русскоязычной локализации фильм переименуют в «Лил, Лил, крокодил».

В трейлере зрителей знакомят с семьей Примм, которая недавно переехала в Нью-Йорк и только привыкает к жизни в «Большом яблоке». На этом фоне внезапно выясняется, что у них имеется необыкновенный сосед – на чердаке их нового жилища проживает поющий крокодил. Первой его обнаруживает героиня Констанс Ву. Заподозрив, что в дом проникли грабители, она, вооружившись метелкой, врывается в мансарду и обнаруживает там нежащегося в ванной Лайла, который начищает лапки и весело напевает. Позже в дом наведывается персонаж Хавьера Бардема, объясняющий новым жильцам, кто такой Лайл. В то время как маленький Джош Примм (Уинслоу Фегли) в восторге от дружбы с крокодилом, его родители (Ву и Скут МакНэри) настроены к Лайлу скептически, но со временем и они проникаются любовью к своему необычному сожителю.

Режиссерами картины выступают Уилл Спек и Джош Гордон. Автором сценария является Уильям Дэвис. Песни специально для фильма написали Бендж Пасек и Джастин Пол, известные по работе над оскароносным мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

«Лайл, Лайл, крокодил» выйдет в мировой прокат 7 октября.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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