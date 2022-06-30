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Киноафиша Новости Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай»

Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай»

30 июня 2022 11:04
Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай»

Они предстают в роли родителей, которые хотят отговорить свою дочь от раннего брака.

Студия Universal выпустила первый трейлер романтической комедии «Билет в рай» во главе с Джулией Робертс и Джорджем Клуни, которые ранее сыграли возлюбленных в «Одиннадцати друзьях Оушена». Режиссером и сценаристом «Билета в рай» выступает Ол Паркер, ранее снявший такие фильмы, как Mamma Mia! 2 и «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических».

В «Билете в рай» Клуни и Робертс играют давно разведенных родителей, которые некогда импульсивно вступили в брак. Когда их дочь Лили (Кейтлин Дивер) по окончании университета отправляется отдыхать на Бали и решает выйти замуж за местного парня, герои Робертс и Клуни тут же вылетают в Индонезию, чтобы воспрепятствовать ее браку. Они не хотят, чтобы Лили совершила ту же ошибку, которую сделали они.

В трейлере акцент сделан на шуточных перепалках между персонажами Клуни и Робертс. Например, в начале ролика, когда они встречаются в самолете, происходит такой диалог:

«Это были худшие 19 лет мой жизни», – говорит Клуни о браке с героиней Робертс.

«Но мы были женаты всего пять лет», – отвечает она.

«Я включаю сюда период реабилитации», – парирует Клуни.

В основном касте «Билета в рай» также задействованы Билли Лурд и Лукас Браво. В Северной Америке фильм выйдет в прокат 21 октября. Спустя 45 дней картина появится на стрим-сервисе Peacock.

Фото: Universal
Елена Королева
Елена Королева
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