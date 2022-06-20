Аль Пачино хочет, чтобы в «Схватке 2» его персонажа сыграл Тимоти Шаламе

27 лет назад на экраны вышла криминальная драма «Схватка» со звездным актерским составом в лице Аль Пачино, Роберта Де Ниро и Вэла Килмера. Недавно стало известно, что режиссер и сценарист Майкл Манн, создавший оригинальный фильм, готовит продолжение под названием «Схватка 2». Сиквел расскажет о жизни искусного преступника Нила Макколи (Де Ниро) и одержимого детектива Винсента Ханны (Пачино) до и после событий, показанных в картине 1995 года.

В прошлую пятницу в рамках кинофестиваля «Трайбека» состоялся специальный показ «Схватки», после чего Пачино и Де Ниро пообщались с прессой. Мероприятие было посвящено 25-летнему юбилею картины. Оно должно было пройти два года назад, но было перенесено из-за пандемии COVID-19.

В ходе беседы у Пачино спросили, кого бы он хотел видеть в роли молодого лейтенанта Ханны во второй части «Схватки». Маститый актер на это ответил:

«Тимоти Шаламе. Хочу сказать, что он удивительный актер. Выглядит прекрасно».

«Схватка» признана классическим примером криминального триллера, в котором есть и эффектный экшен, и блестящие диалоги, и великолепная актерская игра. Бюджет фильма составил $60 млн, тогда как в мировом прокате он собрал $187 млн.