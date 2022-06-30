10 глупых мифов, в которые мы до сих пор верим, потому что увидели их в фильмах

Конечно, все мы прекрасно понимаем, что фильм – это художественное произведение, которое порой сильно приукрашивает действительность. Однако некоторые художественные допущения уже успели стать самыми настоящими штампами, а мы до сих пор продолжаем в них верить. Рассказываем вам о мифах, не имеющих ничего общего с реальностью.

Эффектные взрывы в космосе

Представляете себе масштабные космические сражение «Звездных войн», происходящие в абсолютной тишине? А надо бы. Дело в том, что звук возникает при колебательных движениях частиц воздуха или другой плотной среды, а в безвоздушном пространстве его попросту не может быть. Так что грохот, который мы слышим при взрывах объектов в космосе, – чисто художественная выдумка. Кстати, пламя в космосе не оранжевого, а голубого цвета: привычный нам оранжевый цвет вызывается свечением частичек сажи, которые поднимаются вверх с горячим потоком воздуха.

Звездные войны: Войны клонов

Просторные вентиляционные шахты

В реальности Джону Маклейну вряд ли бы удалось провернуть хрестоматийный трюк с карабканием по вентиляционной шахте. Во-первых, шахты не такие широкие, как их показывают в кино, так что поместиться там взрослому человеку – задача не из простых. Во-вторых, в них множество шурупов и проводов, что также сделало бы передвижение невозможным. Наконец, движение в вентиляции создало бы такой грохот, что спрятавшегося человека вычислили бы на раз-два.

Крепкий орешек

Волшебное воскрешение

В кино дефибриллятор является чуть ли не универсальным средством, способным практически воскрешать из мертвых. Увы, картина, в которой пациента с остановившимся сердцем удается спасти, дав пару мощных разрядов, возможна только на экране. Дефибриллятор не перезапускает сердце, а снимает фибрилляцию – состояние, при котором отдельные сердечные мышцы, сбившись с ритма, сокращаются хаотично. Более того, остановившийся орган дефибриллятор попросту бы сжег.

Доктор Кокс намекает нам, что дефибрилляторы не всесильны

Глушитель способен полностью заглушить звук выстрела

В реальности Антону Чигуру глушитель вряд ли бы помог так долго расхаживать безнаказанным, убивая людей направо и налево, при этом абсолютно не привлекая к себе внимания. Да, глушитель делает звук выстрела значительно тише, но не превращает его в едва заметный хлопок. Обычный звук выстрела варьируется в пределах 140-160 децибел, в то время как глушитель способен снизить его до уровня 120.

Антон Чигур, «Старикам тут не место»

Смерть в зыбучих песках

Мгновенная смерть в зыбучих песках на экране выглядит эффектно, но имеет мало общего с реальностью. Зыбучие пески – это смесь песка с водой, плотность которой выше плотности воды. Чем выше плотность, тем плавучее становится погруженный объект. Таким образом, человек, попавший в зыбучие пески, стал бы своеобразным поплавком, но никак бы не погрузился на дно.

Дуэйн Джонсон в кадре из фильма «Царь скорпионов»

Хлороформ – лучший друг маньяков

На экране мы часто видим, что стоит маньяку только поднести к лицу жертву пропитанную хлороформом тряпку, как спустя пару мгновений она теряет сознание на несколько часов. И действительно, для того чтобы лишиться чувств, нужно вдыхать хлороформ около пяти минут, а чтобы его действие продолжилось – не переставать дышать им. К тому же вдыхание хлороформа может вызвать рвоту, и тогда никакой план по обездвиживанию жертвы не сработает.

В «Затерянном городе» (2022) героиня даже шутит на эту тему: «Это был хлороформ, да? Им до сих пор пользуются?»

Человек использует только 10% своего мозга

Нет, нет и еще раз нет! Действительно, некоторое время миф о том, что человек использует возможности своего мозга лишь на 10 (по другим версиям – на 5, 7 или 15) процентов, был живуч даже в научной среде, однако его уже давно опровергли. Это не помешало Нилу Бёргеру в «Областях тьмы» и Люку Бессону в «Люси» выстроить целые фильмы на этом допущении.

Кадр из фильма «Область тьмы»

Стекло всегда придет на помощь

Пытаться разбить собой стекло, убегая от злодеев, – не самая лучшая идея. Во-первых, с высокой долей вероятности разбить стекло своим телом не получится – не такое-то уж оно и тонкое. Во-вторых, даже если разбить стекло удастся, это не даст герою никаких преимуществ, так как существует высокий риск опасных порезов и травм. А само стекло разбивается на множество очень мелких и очень острых осколков, которые не эффектно разлетаются по сторонам, а градом сыпятся вниз.

Стартрек: Возмездие

Лучший способ сохранить отрезанный палец – положить его в лед

Помните знаменитую сцену из «Четырех комнат», в которой герой, проиграв спор, лишается пальца? После этого он сразу же спешит в больницу вместе с приятелями, которые заботливо подготовили для такого случая ведро со льдом. Вот только от экстремальных температур ткани очень быстро отомрут, и пришить обратно утраченную часть тела уже будет невозможно.

Кадр с отрубанием пальца и приготовленным ведерком со льдом из фильма «Четыре комнаты»

Лазерную сетку очень удобно обойти, если не задевать лучи

Лазерные сетки, с помощью которых на экране часто оберегают банки и музейные экспонаты, действительно существуют. Вот только одной гибкости и внимательности, чтобы их обойти, будет явно недостаточно, ведь сами лазерные лучи невидимые.