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Киноафиша Новости Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале HBO «Доверие»

Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале HBO «Доверие»

30 июня 2022 13:08
Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале HBO «Доверие»

Есть основания полагать, что это будет новый телевизионный хит во главе с Уинслет.

В прошлом году HBO выпустил детективный мини-сериал «Мейр из Исттауна», главную роль в котором исполнила Кейт Уинслет. Этот проект стал хитом и снискал признание критиков. Сейчас стало известно, что Уинслет продолжит сотрудничать с HBO. Как передает Variety, оскароносная актриса получила ведущую роль в многосерийной экранизации романа Эрнана Диаса «Доверие» (Trust). Кроме того, Уинслет возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

Предстоящий сериал расскажет о богатом финансисте, который читает биографический роман о собственной жизни. Герой оказывается недоволен тем, как в книге изображены он и его жена. Чтобы исправить ситуацию, он просит свою секретаршу стать автором его мемуаров. Женщина, однако, осознает неприятную истину, что на самом деле она переписывает историю, совершенно меняя образ жены финансиста. Судя по всему, именно Уинслет сыграет секретаршу.

Параллельно с появлениями на большом экране Уинслет сделала блестящую карьеру на телевидении. Кроме «Мейр из Исттауна», она снялась в сериале «Милдред Пирс» (2011) – за ключевые роли в этих сериалах актриса удостоилась премий «Эмми». Кроме того, на счету Уинслет семь номинаций на «Оскар», одна из которых обернулась победой – Американская киноакадемия наградила актрису статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Чтец» (2008).

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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