10 актеров, которым прочили славу, но теперь о них никто не помнит

Рассказываем о звездах, чья карьера в какой-то момент блеснула ослепительной вспышкой, но после этого неуклонно покатилась к закату.

Актер начал свою карьеру еще подростком, а за роль в драме «Жизнь как дом» даже был удостоен номинации на «Золотой глобус». Казалось, что после этого Кристенсен стал настоящим баловнем судьбы: в 2000 году актер был выбран на роль Энакина Скайуокера в приквеле «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Однако именно эта роль стала одновременно и самой крупной удачей, и проклятьем. Актерская игра Кристенсена многим показалась неубедительной, и он несколько раз был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший актер. После этого Кристенсен продолжил сниматься в эпизодических ролях и малоизвестных картинах, но вернуть былую славу ему так и не удалось. Сейчас Кристенсен вернулся к образу Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби», похоже, так и оставшись актером одной роли.

Хейден Кристенсен

Карьера Мины Сувари взлетела в конце 90-х, когда она в 1999 году на экраны вышло сразу два культовых фильма с актрисой в главной роли: молодежная комедия «Американский пирог» и оскароносная драма Сэма Мендеса «Красота по-американски». После этого актриса активно продолжила съемки, получив в 2004 году премию Гильдии киноактеров США за роль в сериале «Клиент всегда мертв». К сожалению, после этого актриса стала появляться на экране лишь в эпизодических ролях, а сериал 2018 года «Американка» с Сувари в главной роли был отменен после 1-го сезона из-за низких рейтингов.

Мина Сувари

В конце 80-х имя Дженнифер Грей было знакомо каждому: актриса исполнила главную роль в культовой мелодраме «Грязные танцы», ставшей одной из самых кассовых в прокате, а саундтрек к фильму (I’ve Had) The Time of My Life получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». К сожалению, роль юной красавицы Бэби так и осталось самой значительной в карьере актрисы. В дальнейшем Грей сыграла небольшие роли в нескольких телевизионных фильмах, а затем сделала длительный перерыв в актерской карьере, вернувшись на экран лишь в 2008 году в малобюджетной драме «Кит». После этого Грей не практически не снимается.

Дженнифер Грей

Еще один актер, на чью судьбу роковым образом повлияла франшиза «Звездные войны». Первые роли актер получил еще в середине 90-х, будучи совсем ребенком, но настоящий звездный билет ему удалось вытащить в 1999 году, когда он исполнил роль Энакина Скайуокера в детстве в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». По словам самого Ллойда, эта роль разрушила его жизнь, так как психика ребенка не справилась с обрушившимся шквалом внимания со стороны прессы и фанатов и критики. Актер завершил карьеру еще в 2005 году. Известно, что в 2016-м Ллойд попал в психиатрическую больницу с диагнозом «шизофрения».

Джейк Ллойд

Карьера актрисы началась с эпизодических ролей, в том числе в оскароносной драме «Общество мертвых поэтов», но настоящую славу и всемирную известность ей принесла роль лучшей подруги Лоры Палмер, Донны Хейворд, в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». После этого на Лару Флинн Бойл посыпалось множество новых предложений, из-за чего она даже отказалась от участия в полнометражном фильме «Твин Пикс: сквозь огонь», а ее героиню сыграла другая актриса. В 90-е она пыталась сделать себе имя, сыграв в нескольких десятках фильмов и сериалов. В 1997-2003 годах она играла главную роль в судебном сериале «Практика», за работу в котором была удостоена «Эмми». Затем ее карьера окончательно пошла на спад, и после 2010-х актриса перестала появляться на экране.

Лара Флинн Бойл

Наибольшую известность актер получил благодаря роли Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки». Но если его партнерам по площадке Роберту Паттинсону и Кристен Стюарт удалось избавиться от возникших ампула и построить успешную карьеру как в независимом, так и в высокобюджетном кино, то судьба Тейлора Лотнера сложилась менее завидно. После «Сумерек» актер появился в нескольких проектах, например «Погоня» и «Нелепая шестерка», но фильмы получили крайне негативные отзывы, а самого Лотнера не раз критиковали за неубедительную актерскую игру.

Тейлор Лотнер

Удача улыбнулась Василию Степанову, когда он, еще будучи студентом Щукинского театрального училища, получил главную роль в фантастическом боевике Федора Бондарчука «Обитаемый остров», снятом по мотивам одноименного романа братьев Стругацких. Несмотря на то что фильм получил неоднозначные оценки и не окупился в прокате, роль Максима Каммерера могла стать блестящим стартом актерской карьеры. К сожалению, после «Обитаемого острова» Степанов появился на экране лишь пару раз в эпизодических ролях, а позднее у него была диагностирована шизофрения.

Василий Степанов

Карьера Аманды Байнс началась в 2002 году с комедии Nickelodeon «Большой толстый лгун», за роль в которой актриса получила премию Kids' Choice в категории «Лучшая актриса». Далее последовала целая россыпь успешных комедийных ролей: «Чего хочет девушка», «Любовь на острове», «Она – мужчина», «Лак для волос», «Сидни Уайт». Вместе с падением популярности молодежных комедий карьера актрисы начала клониться к закату, а сама Байнс неоднократно говорила о том, что мечтает сыграть драматическую роль, но из-за сложившегося амплуа продюсеры не предлагают ей желаемых ролей. Последний раз Байнс появилась на экране в комедии 2010 года «Отличница легкого поведения», где сыграла роль воинствующей пуританки Марианны. Дальнейшие упоминания Аманды Байнс в СМИ, к сожалению, связаны не с ее профессиональной деятельностью, а с громкими скандалами с наркотиками и алкоголем.

Аманда Байнс

В 80-е актриса стала настоящей иконой поколения и кумиром молодежи. Известность Молли Рингуолд получила благодаря ролям в фильмах Джона Хьюза, прославившегося молодежным кино. В 1984 году на экраны вышла комедия «16 свечей», в которой Рингуолд исполнила главную роль, а годом позже – культовая драма «Клуб «Завтрак» о пятерых старшеклассниках, оставленных после уроков. Последней крупной ролью в карьере актрисы стало участие в фильме «Надолго ли?», работа в котором была высоко оценена зрителями и критиками. Начиная с 90-х Рингуолд постепенно исчезает с экранов, снимаясь все реже и, как правило, в малобюджетных картинах и сериалах.

Молли Рингуолд

Карьеру актриса начала с участия в рекламных роликах и эпизодических ролей в сериалах, но мировую известность ей принесла роль подруги главной героини Габриэлы в культовом сериале 90-х «Зена – королева воинов». За эту работу Рене О’Коннор была удостоена ряда наград, в том числе как лучшая актриса телесериала. Еще во время съемок «Зены» она выступила в качестве режиссера нескольких эпизодов, а позднее сняла два полнометражных фильма. К сожалению, они не были популярны у зрителей, а последующие роли в телевизионных и короткометражных фильмах не вернули О’Коннор на большой экран.