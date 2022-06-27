Режиссер «Спенсер» Пабло Ларраин снимет вампирскую политическую сатиру

Как передает Variety, режиссер Пабло Ларраин совместно со стрим-сервисом Netflix приступил к производству черной комедии «Граф» (El Conde), в котором кровавый чилийский диктатор Аугусто Пиночет будет показан как 250-летний вампир.

Над предстоящим фильмом Ларраин работаем вместе с выдающимся чилийским драматургом Гильермо Кальдероном. Ранее он написал сценарий для таких фильмов Ларраина, как «Неруда» и «Клуб». В 2015 году «Клуб» завоевал «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Именно этот фильм убедил Натали Портман сыграть ведущую роль в байопике Ларраина «Джеки».

Согласно Netflix, «Граф» будет исторической черной комедией, в которой Аугусто Пиночет предстанет как постаревший вампир, который после 250 лет в этом мире решает наконец умереть. К этому его подталкивает недомогание, вызванное его бесчестием и семейными конфликтами. В официально заявлении по поводу этого проекта Ларраин сказал:

«Мы очень довольны, поскольку Netflix – место, где почитаемые мною режиссеры создали по-настоящему ценные фильмы. Обращаясь к черной комедии, мы хотим обозреть, понять и проанализировать события, которые произошли в Чили и во всем мире на протяжении последних пятидесяти лет. Мы совершенно уверены, что мы проделаем хорошую работу. Нет сомнений, что это будет увлекательный опыт».

Датой релиза «Граф» пока не обзавелся.