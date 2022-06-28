Джейсон Шварцман получил роль в приквеле «Голодных игр»

Как передает The Hollywood Reporter, Джейсон Шварцман стал очередной звездой в актерском составе фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Шварцман сыграет Лукреция «Счастливчика» Фликермана, который выступит ведущим Десятых голодных игр. Известный также как «голос Панема», Лукреций является предком Цезаря Фликермана – в оригинальных «Голодных играх» этого персонажа сыграл Стэнли Туччи.

В основу «Баллады о певчих птицах и змеях» ляжет одноименный роман Сьюзен Коллинз. Действие развернется примерно за 64 года до событий, показанных в фильмах с Дженнифер Лоуренс. В центре сюжета – молодой Кориолан Сноу (Том Блит). Будучи членом попавшего в немилость рода, Кориолан готовится стать ментором Люси Грей Бейрд (Рэйчел Зеглер), которая представит на Десятых голодных играх бедный Дистрикт 12. Изначально Кориолан с неприязнью относится к своей подопечной, но Люси Грей оказывается куда более способной девушкой, чем кажется на первый взгляд. Это вселяет в Корионала уверенность в возможности выиграть Голодные игры.

Шварцман наиболее известен как звезда многих фильмов Уэса Андерсона, включая «Академию Рашмор» и «Поезд на Дарджилинг». Недавно он сыграл в сериалах «Праведные Джемстоуны» и «Фарго».

В прокат «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет 17 ноября 2023 года.