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Киноафиша Новости Новые приключения и непристойные шутки: вышел трейлер третьего сезона «Харли Квинн»

Новые приключения и непристойные шутки: вышел трейлер третьего сезона «Харли Квинн»

29 июня 2022 10:28
Новые приключения и непристойные шутки: вышел трейлер третьего сезона «Харли Квинн»

«Будет еще более влажно, грязно и безумно».

Полюбившаяся многим суперзлодейка возвращается. Стрим-сервис HBO Max представил первый трейлер третьего сезона анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн». Новые серии начнут выходить в эфир с 28 июля.

В первом сезоне «Харли Квинн» заглавная героиня (в оригинале ее озвучивает Кейли Куоко) бросает своего абьюзивного возлюбленного Джокера и решает начать самостоятельную криминальную карьеру, мечтая стать суперзлодеем номер один в Готэме. На протяжении двух сезонов Харли собирает вокруг себя неблагополучную, но преданную команду, в состав которой входят Ядовитый Плющ, Глиноликий, Король Акул, Сай Боргман и растение Фрэнк. Постепенно Харли преодолевает свою обсессивную привязанность к Джокеру, становясь более цельной и ответственной личностью. Также у Харли завязываются бурные любовные отношения с Ядовитым Плющом.

В трейлере третьего сезона показано, как Харли преподносит Ядовитому Плющу в подарок Аманду Уоллер, которая является главой Отряда самоубийц. Также в ролике появляется анимационная версия режиссера Джеймса Ганна, который снял фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Ганн садится на вибрирующий стул, в который превращается Глиноликий. Наконец, в ролике имеется намек на интимную близость между Бэтменом и Женщиной-кошкой.

Фото: HBO Max
Елена Королева
Елена Королева
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