«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони Старра

Широкому зрителю новозеландский актер Энтони Старр стал известен благодаря роли психопата Хоумлендера в сериале « Пацаны ». Рассказываем вам о 8 классных фильмах и сериалах с Энтони Старром, которые вы наверняка еще не видели.

Пик страха (2003)

Роль: владелец туристической фирмы Патрик Джейсон

Первой крупной ролью актера стало участие в приключенческом боевике «Пик страха» о семейной паре, разыскивающей живописные места, которые можно предложить для отдыха богатым американцам. Познакомившись с владельцем местной туристической фирмы в исполнении Энтони Старра, герои отправляются к потухшему вулкану, который начинает проявлять активность. Им предстоит эвакуировать жителей близлежащей местности до того, как произойдет извержение.

Пик страха

Неприличное везение (2005-2010)

Роль: братья-близнецы Джетро и Ван Вест

В новозеландской комедийной драме Энтони Старр исполнил сразу две роли: беспринципного адвоката Джетро Веста и его брата-близнеца, глуповатого наркомана Вана Веста. Речь в сериале пойдет семействе Вест, которое после того, как их глава, Вольф Вест, попал в тюрьму, решило покончить с криминалом и зарабатывать на жизнь честным путем.

Неприличное везение

На грани (2008-2011)

Роль: сержант Чарли Льюис

Следующим заметным появлением на экране можно назвать роль Старра в австралийском криминальном сериале «На грани» о жизни полицейских отдела тактического реагирования. Сериал продержался 4 сезона и имел значительный успех у зрителей.

На грани

Не говори ничего (2011)

Роль: пропавший во время отдыха Джереми Кинг

Детективный триллер рассказывает историю четырех друзей, которые отправляются на отдых в Камбоджу. Во время вечеринки один из них, Джереми Кинг, пропадает. Пока герои решают, что им делать дальше, происходит еще одно исчезновение, запускающее цепочку загадочных событий.

Не говори ничего

Банши (2013-2016)

Роль: вор Лукас Худ

Добившись успеха в австралийском кино, Старр отправился покорять американский кинематограф. В сериале «Банши» он исполнил главную роль. Его герой – вышедший из тюрьмы вор Лукас Худ, когда-то предавший своих подельников. Обманом получив место шерифа в небольшом городке в Пенсильвании, герой пытается отыскать бывшую напарницу, разобраться с врагами и навести порядок во вверенном ему городе.

Банши

Американская готика (2016)

Роль: старший сын влиятельного бизнесмена Гаррет Готорн

После того как глава влиятельного бостонского семейства Готорн умер, выясняется, что он был связан с серийным убийцей по прозвищу Серебряный Колокольчик или даже сам им являлся. Теперь его жене и детям предстоит выяснить, действительно ли любящий муж и отец мог быть преступником, и узнать, кто из членов семьи также скрывает тайны прошлого. В этого время в семью возвращается старший сын Гаррет Готорн, более десяти лет назад покинувший дом и все это время живший отшельником в лесу.

Американская готика

Гаттерби (2019)

Роль: бывший сутенер Майк

Комедия знаменитого датского режиссера Ульриха Томсена о немецком колбаснике Эдварде, который, перебравшись в небольшой американский городок, объединяется с недавно освободившимся из тюрьмы сутенером Майком, чтобы вместе открыть ресторан. Там они вступают в противостояние с местным шерифом, который предпочитает немецкой колбасе американские хот-доги.

Гаттерби

Переводчик (2022)

Предстоящий фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом и Энтони Старром в главных ролях о сержанте американский армии Джоне Кинли, который во время службы в Афганистане попадает в засаду вместе с местным переводчиком Ахмедом. Подробности картины пока неизвестны.