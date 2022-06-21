Преступник Уилл Поултер влюбляется в Наоми Аки в трейлере криминальной мелодрамы «Финальный аккорд»

Кинокопмания Gravitas Ventures представила новый трейлер музыкальной драмы об ограблении «Финальный аккорд», ведущие роли в которой исполнили Уилл Поултер, Наоми Аки, а также лидер английской фолк-рок группы Johnny Flynn & The Sussex Wit Джонни Флинн. Режиссером и сценаристом картины выступает Малачи Смит.

«Финальный аккорд» повествует о двух мелких жуликах Трое (Поултер) и Майке (Флинн), которые намерены коренным образом изменить свою жизнь, провернув крупнейшее в своей жизни дело. Ожидая получения передачи у придорожного кафе, Трой влюбляется в официантку Глорию (Аки) и начинает переосмыслять свой жизненный путь. Тем временем над персонажами нависает неподдельная угроза. В свежем двухминутном трейлере акцент сделан на развитии отношений между Троем и Глорией, а также на том, как на это все реагирует Майк. Для выражения своих чувств герои прибегают к музыке.

«Финальный аккорд» – картина, сочетающая в себе сразу несколько жанров. Это одновременно мюзикл, криминальный триллер и фильм о любви. Саундтрек написал лично Флинн. Мировая премьера состоялась в прошлом году на кинофестивале в Торонто, тогда как в североамериканский прокат «Финальный аккорд» выйдет 9 сентября.