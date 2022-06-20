Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные

20 фильмов самых разных жанров – от кровавых хорроров до неприлично глупых комедий, от милых ромкомов до трогательных драм, – в центре внимания которых событие, которого с трепетом ждут все школьники: выпускной.

Ремейк ромкома 1998 года, в центре внимания которого – популярная школьница Пэджетт, которая накануне выпускного рассталась со своим парнем. Девушка пускается в рискованную авантюру и решает сделать короля выпускного бала из тихони Кэмерона.

Это всё он

Музыкальная комедия с Мэрил Стрип и Джеймсом Корденом о бродвейских звездах, которые, желая привлечь к себе внимание прессы, решают помочь старшекласснице Эмме, которой родительский комитет школы не разрешает прийти на выпускной со своей девушкой.

Выпускной (2020)

Изобилующая откровенными сценами и шутками ниже пояса отвязная комедия о родителях, которые, узнав о планах своих дочерей лишиться девственности на выпускном, решают помешать задуманному.

Секса не будет!!!

Австралийский слэшер о выпускниках, отправившихся в безбашенное путешествие по Хорватии, которое обернется настоящим кошмаром после того, как один из них погибнет.

Никаких больше вечеринок

Убить выпускной (2017)

Старшеклассница Мэдди, желая отомстить парню за измену, объединяется вместе со старым другом Коулом, чтобы испортить выпускной.

Убить выпускной

Комедийный хоррор о двух подругах, одержимых историями о маньяках, которые в погоне за славой решают устроить в родном городе кровавую бойню, кульминация которой придется аккурат на выпускной.

Убить за лайк

Погоня за красотой (2015)

Комедия для всей семьи, рассказывающая о злоключениях выпускницы Моники, чья подготовка к долгожданному вечеру с самого начала пойдет наперекосяк: сначала она никак не может справиться со своей прической, а потом на пороге ее дома появляется полицейский, ищущий дорогостоящее колье.

Погоня за красотой

Лови момент (2013)

Трогательная драма о повесе Саттере, который неожиданно для себя сближается с тихой скромнягой Эйми, способной изменить его взгляды на жизнь.

Лови момент

Советы с того света (2011)

Самая популярная девушка школы Эмбер погибает от удара током. Чтобы искупить свои грехи и не попасть в ад, она должна за неделю помочь самой невзрачной девушке в школе стать королевой выпускного бала.

Советы с того света

Старшеклассник Рен Маккормак переезжает в город со строгими нравами, где запрещены танцы, чтобы подорвать имеющиеся устои и устроить грандиозное шоу на выпускной.

Свободные

Романтическая комедия, в центре внимания которой мечты и надежды старшеклассников. Школьники влюбляются, подозревают друг друга в изменах, боятся перемен в жизни и больше всего на свете хотят подготовить выпускной вечер, который запомнится на долгие годы.

Выпускной (2011)

Хоррор с говорящим названием о том, как выпускной юной Донны Кеппел превращается в кошмар после того, как ее начинает преследовать одержимый психопат, расправляющийся со всеми, кто ей дорог.

Выпускной (2008)

Третья часть популярной музыкальной франшизы нулевых с Заком Эфроном и Ванессой Энн Хадженс, в которой герои, прощаясь со школой, поставят сногсшибательный мюзикл.

Классный мюзикл – 3: Выпускной

Королевы убийства (1999)

Черная комедия о старшеклассницах, которые, желая разыграть подругу в ее день рождения, случайно убивают ее. Девушки договариваются никому не рассказывать о случившемся, однако они не знают, что свидетельница преступления собирается шантажировать их.

Королевы убийства

Культовая комедия о четырех друзьях, которые намерены во что бы то ни стало лишиться девственности до выпускного, что каждого из них приведет к неожиданным решениям и открытиям.

Американский пирог

Двадцатипятилетняя журналистка Джози притворяется школьницей, чтобы написать репортаж о жизни школьников. Как и положено, ключевым событием в жизни подростков станет выпускной бал.

Нецелованная

Школьный аутсайдер Престон Майер решает на выпускном вечере признаться в любви своей красавице-однокласснице, в которую он влюблен уже несколько лет.

Не могу дождаться

Школьный бал (1980)

Хоррор о четверых школьниках, по вине которых насмерть разбивается десятилетняя девочка. Шесть лет спустя на выпускной к ребятишкам, чтобы отомстить, наведывается тот, кто был свидетелем их преступления.

Школьный бал

Действие фильма разворачивается в 1958 году, где старшеклассники Дэнни и Сэнди после мимолетного летнего романа вновь встречаются, чтобы вместе прожить один из самых ответственных и романтических периодов жизни.

Бриолин

Классический хоррор Брайана Де Пальмы, снятый по одноименной книге Стивена Кинга, с Сисси Спейсек в роли страдающей от буллинга школьницы, которая откроет в себе сверхъестественные способности и превратит школьный бал в кровавое шоу.