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Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные

20 июня 2022 11:04
Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные

20 фильмов самых разных жанров – от кровавых хорроров до неприлично глупых комедий, от милых ромкомов до трогательных драм, – в центре внимания которых событие, которого с трепетом ждут все школьники: выпускной.

Это всё он (2021)

Ремейк ромкома 1998 года, в центре внимания которого – популярная школьница Пэджетт, которая накануне выпускного рассталась со своим парнем. Девушка пускается в рискованную авантюру и решает сделать короля выпускного бала из тихони Кэмерона.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Это всё он

Выпускной (2020)

Музыкальная комедия с Мэрил Стрип и Джеймсом Корденом о бродвейских звездах, которые, желая привлечь к себе внимание прессы, решают помочь старшекласснице Эмме, которой родительский комитет школы не разрешает прийти на выпускной со своей девушкой.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Выпускной (2020)

Секса не будет!!! (2018)

Изобилующая откровенными сценами и шутками ниже пояса отвязная комедия о родителях, которые, узнав о планах своих дочерей лишиться девственности на выпускном, решают помешать задуманному.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Секса не будет!!!

Никаких больше вечеринок (2018)

Австралийский слэшер о выпускниках, отправившихся в безбашенное путешествие по Хорватии, которое обернется настоящим кошмаром после того, как один из них погибнет.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Никаких больше вечеринок

Убить выпускной (2017)

Старшеклассница Мэдди, желая отомстить парню за измену, объединяется вместе со старым другом Коулом, чтобы испортить выпускной.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Убить выпускной

Убить за лайк (2017)

Комедийный хоррор о двух подругах, одержимых историями о маньяках, которые в погоне за славой решают устроить в родном городе кровавую бойню, кульминация которой придется аккурат на выпускной.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Убить за лайк

Погоня за красотой (2015)

Комедия для всей семьи, рассказывающая о злоключениях выпускницы Моники, чья подготовка к долгожданному вечеру с самого начала пойдет наперекосяк: сначала она никак не может справиться со своей прической, а потом на пороге ее дома появляется полицейский, ищущий дорогостоящее колье.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Погоня за красотой

Лови момент (2013)

Трогательная драма о повесе Саттере, который неожиданно для себя сближается с тихой скромнягой Эйми, способной изменить его взгляды на жизнь.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Лови момент

Советы с того света (2011)

Самая популярная девушка школы Эмбер погибает от удара током. Чтобы искупить свои грехи и не попасть в ад, она должна за неделю помочь самой невзрачной девушке в школе стать королевой выпускного бала.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Советы с того света

Свободные (2011)

Старшеклассник Рен Маккормак переезжает в город со строгими нравами, где запрещены танцы, чтобы подорвать имеющиеся устои и устроить грандиозное шоу на выпускной.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Свободные

Выпускной (2011)

Романтическая комедия, в центре внимания которой мечты и надежды старшеклассников. Школьники влюбляются, подозревают друг друга в изменах, боятся перемен в жизни и больше всего на свете хотят подготовить выпускной вечер, который запомнится на долгие годы.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Выпускной (2011)

Выпускной (2008)

Хоррор с говорящим названием о том, как выпускной юной Донны Кеппел превращается в кошмар после того, как ее начинает преследовать одержимый психопат, расправляющийся со всеми, кто ей дорог.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Выпускной (2008)

Классный мюзикл – 3: Выпускной (2008)

Третья часть популярной музыкальной франшизы нулевых с Заком Эфроном и Ванессой Энн Хадженс, в которой герои, прощаясь со школой, поставят сногсшибательный мюзикл.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Классный мюзикл – 3: Выпускной

Королевы убийства (1999)

Черная комедия о старшеклассницах, которые, желая разыграть подругу в ее день рождения, случайно убивают ее. Девушки договариваются никому не рассказывать о случившемся, однако они не знают, что свидетельница преступления собирается шантажировать их.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Королевы убийства

Американский пирог (1999)

Культовая комедия о четырех друзьях, которые намерены во что бы то ни стало лишиться девственности до выпускного, что каждого из них приведет к неожиданным решениям и открытиям.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Американский пирог

Нецелованная (1999)

Двадцатипятилетняя журналистка Джози притворяется школьницей, чтобы написать репортаж о жизни школьников. Как и положено, ключевым событием в жизни подростков станет выпускной бал.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Нецелованная

Не могу дождаться (1998)

Школьный аутсайдер Престон Майер решает на выпускном вечере признаться в любви своей красавице-однокласснице, в которую он влюблен уже несколько лет.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Не могу дождаться

Школьный бал (1980)

Хоррор о четверых школьниках, по вине которых насмерть разбивается десятилетняя девочка. Шесть лет спустя на выпускной к ребятишкам, чтобы отомстить, наведывается тот, кто был свидетелем их преступления.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Школьный бал

Бриолин (1978)

Действие фильма разворачивается в 1958 году, где старшеклассники Дэнни и Сэнди после мимолетного летнего романа вновь встречаются, чтобы вместе прожить один из самых ответственных и романтических периодов жизни.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Бриолин

Кэрри (1976)

Классический хоррор Брайана Де Пальмы, снятый по одноименной книге Стивена Кинга, с Сисси Спейсек в роли страдающей от буллинга школьницы, которая откроет в себе сверхъестественные способности и превратит школьный бал в кровавое шоу.

Пережить последний день детства: 20 фильмов про школьные выпускные
Кэрри

Арина Хализова
Арина Хализова
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