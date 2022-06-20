«Базз Лайтер» слабо стартовал в прокате, «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Тома Круза

Мультфильм «Базз Лайтер», являющийся спин-оффом серии «История игрушек», не сумел привлечь ожидаемого количества зрителей. За первые дни в мировом прокате анимационный блокбастер собрал лишь $85,6 млн ($51 в Северной Америке и $34,6 за рубежом).

Учитывая, что бюджет «Базза Лайтера» составил свыше $200 млн, Disney и Pixar надеялись совершенно на другой результат. Ожидалось, что за первые выходные мультфильм только в США заработает по меньшей мере $70 млн. Примечательно, что «Базз Лайтер» не был допущен в прокат в некоторых странах, включая Саудовскою Аравию и ОАЭ, из-за наличия в фильме поцелуя между персонажами одного пола.

В связи с провалом «Базза Лайтера» лидером американского проката остался «Мир Юрского Периода: Господство». Мировые сборы блокбастера Universal о динозаврах составляют $622 млн.

Тем временем драматическому боевику «Топ Ган: Мэверик» покорилась очередная веха. По итогам месяца на большом экране фильм собрал $885 млн – таким образом, это самый коммерчески успешный проект в актерской карьере Тома Круза после «Миссии невыполнима: Последствия» ($791 млн). Учитывая, что вскоре «Мэверик» дебютирует в Южной Корее, Forbes предрекает, что бокс-офис картины гарантированно достигнет $1 млрд.