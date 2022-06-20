«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в трети всех кинотеатров России

16 июня было объявлено, что в российский прокат официально вышел супергеройский фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» во главе с Робертом Паттинсоном. Эта новость стала неожиданностью на фоне принятого ранее решения компании Warner Bros. прекратить деятельность в России. Выяснилось, что релиз фильма стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым между Warner Bros. и отечественными дистрибьюторами еще до 2 марта.

Представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью «Ведомостям» сказал, что «Бэтмен» действительно легально вышел в российских кинотеатрах, но это актуально лишь для тех площадок, которые обладают соответствующими юридическими и техническими возможностями. Таким образом, согласно Воронкову, «Бэтмен» стал доступен примерно в трети всех кинотеатров России.

Воронков добавил, что лицензионные отчисления за показ фильма будут осуществляться кинотеатрами при помощи специального счета «О» – такой способ расчета с правообладателями из «недружественных стран» стал возможен благодаря указу президента, изданного 27 мая.

По словам Сергея Пирожкова, другого члена АВК, релиз «Бэтмена» в России – «разовая акция», поэтому выпуска других голливудских новинок в ближайшее время ждать не приходится.