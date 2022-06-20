Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в трети всех кинотеатров России

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в трети всех кинотеатров России

20 июня 2022 09:36
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в трети всех кинотеатров России

Об этом сообщил уполномоченный член Ассоциации владельцев кинотеатров.

16 июня было объявлено, что в российский прокат официально вышел супергеройский фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» во главе с Робертом Паттинсоном. Эта новость стала неожиданностью на фоне принятого ранее решения компании Warner Bros. прекратить деятельность в России. Выяснилось, что релиз фильма стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым между Warner Bros. и отечественными дистрибьюторами еще до 2 марта.

Представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью «Ведомостям» сказал, что «Бэтмен» действительно легально вышел в российских кинотеатрах, но это актуально лишь для тех площадок, которые обладают соответствующими юридическими и техническими возможностями. Таким образом, согласно Воронкову, «Бэтмен» стал доступен примерно в трети всех кинотеатров России.

Воронков добавил, что лицензионные отчисления за показ фильма будут осуществляться кинотеатрами при помощи специального счета «О» – такой способ расчета с правообладателями из «недружественных стран» стал возможен благодаря указу президента, изданного 27 мая.

По словам Сергея Пирожкова, другого члена АВК, релиз «Бэтмена» в России – «разовая акция», поэтому выпуска других голливудских новинок в ближайшее время ждать не приходится.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Related video