Женщину преследует ухмыляющееся зло в трейлере фильма ужасов «Улыбка»

Кинокомпания Paramount представила трейлер жуткого хоррора «Улыбка», который ранее был известен под названием «С Роуз что-то не так». Главную роль исполнила Сози Бэйкон («Так сказал Чарли», «Мейр из Исттауна»).

«Улыбка» повествует о женщине по имени Роуз Коттер (Бэйкон), которая работает психотерапевтом. Однажды к ней на прием приходит невероятно встревоженная девушка, которая жалуется, что ей видится то, чего не видят другие люди – нечто улыбающееся. Внезапно у девушки случатся приступ ужаса, после которого она совершает самоубийство при помощи осколка разбившейся вазы. Этот инцидент выводит Роуз из душевного равновесия. Более того, она становится жертвой того же проклятия, от которого страдала ее пациентка.

Позже, проходя по больничному коридору, Роуз замечает в одной из палат зловеще улыбающегося мужчину, который вдруг восклицает: «Ты умрешь!» Позже выясняется, что уже девятнадцать человек сошли с ума и убили себя из-за преследующей их улыбки, причем все они погибли с течение недели после первого видения. Роуз в трейлере произносит: «Сегодня мой четвертый день». Чтобы спастись от необъяснимого проклятия, героиня намерена не бежать, а столкнуться с этим злом лицом к лицу.

«Улыбка» станет адаптацией короткометражного фильма Паркера Финна под названием «Лора не спала» (2020). На кинофестивале SXSW эта короткометражка удостоилась специального приза жюри и снискала признание критиков. Режиссером и сценаристом «Улыбки» также является Финн. Релиз фильма состоится 30 сентября.