Итан Хоук и Педро Паскаль снимутся в новом фильме Педро Альмодовара

Как передает Variety, Итан Хоук составит компанию Педро Паскалю в актерском составе следующего фильма Педро Альмодовара, который получил название «Странный образ жизни» (Extraña forma de vida). Это будет вестерн продолжительностью полчаса. Альмодовар снимет эту короткометражку перед тем, как взяться за свой первый фильм на английском языке «Инструкция для уборщицы», ведущую роль в котором исполнит двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт.

По словам продюсера Агустина Альмодовара, «Странный образ жизни» станет «еще одним проявлением свободы после «Человеческого голоса». Напомним, что «Человеческий голос» – другой 30-минутный фильм Альмодовара, вышедший в 2020 году. Картина основана на одноименной монопьесе Жана Кокто. Главную роль сыграла Тильда Суинтон.

«Странный образ жизни» будет снят на английском. Производством занимается мадридская студия El Deseo, которой владеют братья Альмодовар. Съемки пройдут в испанской пустыне Табернас. Фильм начнется с того, что мужчина по имени Силва проезжает на лошади через пустыню, направляясь в городок Биттер Крик. Там Силва собирается встретиться с шерифом Джейком. 25 лет назад мужчины были напарниками, работая наемными бандитами. Сначала Силва объясняет свой приезд желанием повидаться с другом, но на следующее утро он говорит, что подлинная причина его визита не сводится лишь к воспоминаниям о старой дружбе.

«Я больше ничего не скажу, потому что не хочу раскрывать всех сценарных сюрпризов», – написал Альмодовар в заявлении, опубликованном El Deseo.

Название фильма отсылает к знаменитой песне в жанре фаду, автором и исполнителем которой является выдающаяся португальская певица Амалия Родригеш. Это песня о том, что самый странный образ жизни – игнорировать собственные желания.