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Киноафиша Новости Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»

14 июня 2022 19:50
Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»

Киноафиша подготовила для вас список из 15 сильных криминальных драм как отечественного, так и зарубежного производства о мафиозных разборках, честных бандитах и поисках справедливости.

Маша (2020)

Режиссерский дебют сценаристки Анастасии Пальчиковой, главная героиня которой – выросшая в 90-е девочка Маша. Маша мечтает стать певицей и не подозревает, что друзья, которые ее любят и защищают, – бандиты, которых ненавидит весь город. Повзрослев, Маша уезжает из родного города, но прошлое продолжает преследовать ее.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Маша

Бык (2019)

Полнометражный дебют Бориса Акопова с Юрой Борисовым и Стасей Милославской в главных ролях возвращает зрителя в те самые лихие 90-е с их своеобразным кодексом чести и отчаянными надеждами на лучшую жизнь. Молодой лидер преступной группировки по прозвищу Бык соглашается на сомнительную сделку, которая может стоить жизни ему и его близким.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Бык

Общак (2014)

Том Харди в роли бармена Боба Сагиновски, работающего в баре, через который чеченская банда отмывает деньги. После того как на бар нападают двое вооруженных грабителей, Боб оказывается втянут в опасные интриги, в которых замешаны большие деньги и личные счеты.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Общак

Северо-запад (2013)

Действие датской криминальной драмы разворачивается в бедном районе Копенгагена, где восемнадцатилетний Каспер промышляет мелкими кражами, чтобы обеспечить семью. Желая подняться в преступной иерархии, Каспер соглашается работать на лидера преступной группировки Бьорна, сделка с которым может привести к трагическим последствиям.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Северо-запад

Драйв (2011)

Стильный неонуар с Райаном Гослингом в роли каскадера, который подрабатывает тем, что помогает грабителям скрыться с мест преступлений. Оказавшись втянутым в авантюру, подстроенную крупным криминальным авторитетом, герой вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить себя и свою соседку, в которую он влюблен.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Драйв

Кочегар (2010)

Действие криминальной драмы Алексея Балабанова разворачивается в Петербурге 90-х. Главный герой – майор в отставке, работающий в кочегарке и в свободное время пишущий рассказ на старой печатной машинке. Бывшие сослуживцы кочегара пользуются его помощью, сжигая в топке трупы убитых ими людей, пока однажды кочегар не узнает страшную правду об очередной жертве своих напарников.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Кочегар

Монга (2010)

Действие разворачивается в районе Монга столицы Тайваня Тайбэя, где пятеро молодых парней присоединяются к одной из банд. Один из старых лидеров банды решает проучить новичков, что приводит к самой настоящей войне между членами разных группировок.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Монга

Стены (2009)

Израильский триллер с Ольгой Куриленко в роли проститутки Гали, которая соглашается убивать людей по заказу мафии в обмен на свободу. Через стенку от нее живет страдающая от издевательств мужа Элинор. Знакомство двух женщин, больше всего мечтающих изменить свои жизни, может привести к неожиданным последствиям.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Стены

Порок на экспорт (2007)

Криминальный триллер Дэвида Кроненберга с Наоми Уоттс, Вигго Мортенсеном и Венсаном Касселем. Лондонская медсестра Анна оказывается втянута в кровавые разборки русской мафии, после того как в ее руки попадает дневник четырнадцатилетней девочки, умершей при родах.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Порок на экспорт

Сестры (2001)

Получившая приз за лучший дебют на «Кинотавре» драма Сергея Бодрова – младшего о криминальном авторитете, который после выхода из тюрьмы пытается уберечь своих дочерей от охотящихся за ним бандитов. Будучи абсолютно разными по характеру, девочки тем не менее сблизятся в опасных передрягах, которые им предстоит пережить.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Сестры

Друг (2001)

Южнокорейский триллер о четырех школьных друзьях, выросших в Пусане. Один из них – сын мафиози, другой – контрабандиста, третий – патологоанатома, а четвертый вырос в зажиточной семье. После школы их пути расходятся: двое поступают в колледж, а остальные становятся членами преступных группировок. Перед своим отъездом в Америку один из героев предлагает друзьям вновь собраться вместе.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Друг

Путь Карлито (1993)

Триллер Брайана де Пальмы с Аль Пачино в роли главаря наркомафии Карлито Бриганте. После досрочного освобождения из тюрьмы Карлито твердо намерен покончить с криминалом, однако, ввязавшись в незаконную авантюру по просьбе племянника, попадает в пучину криминальных разборок, которые всё больше и больше утягивают его на дно.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Путь Карлито

Бойцовая рыбка (1983)

Криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы с Мэттом Диллоном и Микки Рурком. Действие разворачивается в провинциальном американском городке, где лидер молодежной банды Расти Джеймс живет вместе с отцом-алкоголиком. Больше всего на свете Расти мечтает стать похожим на своего старшего брата, криминального авторитета по прозвищу Мотоциклист. Однако после возвращения того в город Расти понимает, что реальная жизнь далека от романтических картинок в его голове.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Бойцовая рыбка

Выбор оружия (1981)

Жерар Депардье в роли сбежавшего из тюрьмы молодого бандита Микки, который находит убежище на тихой ферме, где проживает семейная пара, Ноэль и Николь. Однако Ноэль и сам в прошлом участник жестоких криминальных разборок, и появление Микки вновь вынуждает его взяться за старое.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
Выбор оружия

В упор (1967)

Классическая гангстерская драма с Ли Марвином в роли бандита Уокера, одержимого жаждой мести. Напарник Уокера Рис предал его, присвоив себе все совместно награбленные деньги и оставив товарища умирать. Однако теперь Уокер готов пойти на всё что угодно, чтобы отыскать Риса и расправиться с ним.

Сила в правде: 15 лучших криминальных драм в духе «Брата»
В упор

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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