7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера

Многие знают и любят Стиллера именно за его комедийные роли, но он также не менее талантливо проявил себя как режиссер.

Весельчак Бен Стиллер начинал свою карьеру в качестве комика и режиссера, а после успешных попыток стал пробоваться на актерском поприще. В большинстве работ, в которых он выступил в качестве постановщика, он сыграл главные роли.

Первым опытом съемок, после которого его заметили, был 10-минутный короткометражный фильм-пародия, записанный в 1985 году. Он сыронизировал над фильмом Мартина Скорсезе «Цвет денег». В короткометражке Стиллер исполнил роль Тома Круза, после чего проект был выкуплен для трансляции на Saturday Night Live. С этого момента началась его карьера на телевидении, а впоследствии – в киноиндустрии. Предлагаем ознакомиться с лучшими режиссерскими проектами Бена Стиллера.

Жанр: драма, мелодрама, комедия

В ролях: Вайнона Райдер, Итан Хоук, Джанин Гарофало и др.

Первая полноценная режиссерская работа Бена Стиллера. Он решил не уходить от своего комедийного амплуа и создал легкий для просмотра фильм о любовном треугольнике. Стиллер исполнил одну из главных ролей наряду с Итаном Хоуком и Вайноной Райдер. Сюжет рассказывает о девушке Лилайне, которая стремится оставить свое имя в истории и снимает документальный фильм о способных и талантливых молодых людях. В объектив ее камеры попадает друг Трей, который имеет перспективы в жизни, но в упор их не замечает и бесцельно прожигает свою жизнь. Еще одним героем истории Лилайны становится успешный продюсер телевидения Майкл. Девушке предстоит выбрать между двумя молодыми людьми, совершенно не похожими друг на друга.

Реальность кусается

Жанр: комедия, триллер, драма

В ролях: Джим Керри, Джек Блэк, Лесли Манн и др.

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Вторая режиссерская работа Стиллера также не осталась без внимания. При бюджете в 47 млн долларов лента собрала в прокате почти 103 млн долларов. Также в 1997 году фильм получил две премии канала MTV за лучшую комедийную роль и лучшего злодея – все они ушли к Джиму Керри. Сюжет рассказывает о странном парне Чипе Дугласе, который работает кабельщиком. У него нет друзей и в жизни полный разлад. Чип знакомится со Стивеном Ковачем и стремится завоевать его дружбу и доверие, однако из-за своего нестандартного поведения он начинает отталкивать приятеля, что оборачивается для него последствиями.

Кабельщик

Жанр: комедия

В ролях: Оуэн Уилсон, Бен Стиллер, Мила Йовович и др.

Бен Стиллер быстро понял, что необходимо аудитории, и с каждым последующим фильмом попадал в самую цель. «Образцовый самец» не стал исключением. Покрыть затраты на проект удалось уже со сборов в США, а в общей сложности фильм заработал более 60 млн долларов по миру. Сюжет «Образцового самца» является иронией над миром моды и глянца. Главный герой Дерек Зуландер – икона мужской красоты, который зациклен на себе и своей внешности. После очередной модной премии он проигрывает своему главному конкуренту Хэнселу и начинает задумываться о том, что на самом деле является важным в человеческой жизни.

Образцовый самец

Жанр: комедия, боевик

В ролях: Роберт Дауни – мл., Бен Стиллер, Брэндон Т. Джексон и др.

Еще одна не менее успешная режиссерская работа Бена Стиллера. Проект был номинирован на «Оскар-2009» за лучшую мужскую роль второго плана. Примечательно, что в этом фильме снялся Том Круз, с пародии на которого фактически началась карьера Стиллера. По сюжету, идут съемки фильма-блокбастера, у продюсеров которого в середине процесса заканчиваются деньги. Актерам об этом факте решают не сообщать, и они попадают в западню в джунглях. Думая, что снимается фильм, они вступают в схватку с настоящими бандитами.

Солдаты неудачи

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

В ролях: Бен Стиллер, Адам Скотт, Кристен Уиг и др.

В этом проекте Стиллер решил отойти от канонного комедийного жанра и добавил нотку философии и приключений. Фильм является ремейком хита 1947 года под названием «Тайная жизнь Уолтера Митти». Сюжет рассказывает о сотруднике журнала Life, который работает в отделе иллюстраций. Однажды в редакцию приходят снимки известного фотографа, но для полноценной композиции не хватает одного кадра. Уолтер Митти, который всегда мечтал о приключениях, направляется на поиски фотохудожника в неизведанные дали.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Побег из тюрьмы Даннемора (сериал) (2018)

Жанр: биография, криминал

В ролях: Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патриша Аркетт и др.

После успешного опыта в более серьезном проекте Стиллер решает снять мини-сериал, основанный на реальной истории. Проект получил «Золотой глобус» за Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ, которая досталась Патрише Аркетт. Также в 2019 году сериал был номинирован на «Эмми» и премию Гильдии актеров. Сюжет рассказывает о реальной истории побега двух заключенных из тюрьмы округа Клинтон в Нью-Йорке в 2015 году. Они были приговорены к пожизненному заключению за убийства, но выбраться им помогла 51-летняя сотрудница тюрьмы, которая имела с ними романтические отношения, будучи замужем.

Побег из тюрьмы Даннемора

Жанр: детектив, фантастика

В ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Джек Таллок и др.

Фэнтези-сериал для Apple TV+, который рассказывает о необычном методе повышения эффективности работы сотрудников. Компания Lumon Industries внедряет процедуру так называемого «разделения», которое фильтрует рабочие мысли и повседневные. Герой по имени Марк соглашается на эксперимент, но в будущем жалеет об этом. Сериал был продлен на второй сезон.