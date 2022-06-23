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Киноафиша Новости Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен

Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен

23 июня 2022 17:13
Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен

Дэдпул или Человек-паук: ответь на 8 вопросов и узнай, какой популярный супергерой мог бы поделиться с тобой суперсилами.

Миллионы поклонников супергеройского кино по всему миру мечтают обрести суперсилу Капитана Америки, метать грозовые молнии как Тор или летать со скоростью звука подобно Капитан Марвел. Увы, в реальной жизни нам подвластны лишь простые человеческие вещи. Однако давайте включим фантазию и представим, что вам все-таки удалось получить сверхъестественные силы. Какими бы они были?

Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?

Olya Smolina
Olya Smolina
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