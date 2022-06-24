Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу был идеей Кита Харингтона

16 июня поступила неожиданная новость, что канал HBO начал работу над сиквелом «Игры престолов», посвященным дальнейшим приключениям Джона Сноу в исполнении Кита Харингтона. Впрочем, этот анонс не стал сюрпризом для Эмилии Кларк. В интервью BBC актриса, сыгравшая в «Игре престолов» Дейнерис Таргариен, сообщила:

«Кит рассказывал мне об этом. Я знала о существовании этого проекта. Он в процессе реализации. Насколько я понимаю, автором выступает сам Кит, так что он вовлечен в это дело с самого начала. То, что вы увидите – я надеюсь, что шоу все-таки состоится – сертифицировано Китом Харингтоном».

23 июня автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин в своем блоге подтвердил, что сериал о Джоне Сноу находится в разработке. По словам писателя, Харингтон приехал к нему домой в Санта-Фе, где они вместе «ковали» сюжет предстоящего шоу:

«Да, именно Кит Харингтон предложил нам эту идею. Я не могу назвать имена сценаристов и шоураннеров, поскольку проект пока не был утвержден для релиза, но Кит пригласил собственную команду. Это отличные люди».

Напомним, в концовке «Игры престолов» Джон Сноу покинул Вестерос, отправившись в Зачарованный лес с намерением начать новую жизнь.