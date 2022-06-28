Рассел Кроу сыграет ведущую роль в мистическом триллере об экзорцизме

Как передает Deadline, обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу утвержден на главную роль в биографическом фильме «Экзорцист папы» (The Pope’s Exorcist), режиссером которого выступает Джулиус Эйвери («Молодая кровь», «Оверлорд»). Производством занимается кинокомпания Screen Gems.

Предстоящую картину характеризуют как мистический триллер. Кроу перевоплотится в святого отца Габриэле Аморта – это легендарный итальянский священник, который провел для Ватикана свыше 100 тысяч обрядов экзорцизма. В основу фильма лягут его мемуары «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: Больше историй». Обе книги стали международными бестселлерами. Отец Аморт ушел из жизни в 2016 году. Его наследие считается неоценимым вкладом в изгнании дьявола из людей по всему миру.

Ранее режиссерское кресло «Экзорциста папы» занимал Анхель Гомес, но затем он покинул проект. Автором актуального чернового сценария является Эван Спилиотопулос.

Кроу недавно завершил съемки в фильме Marvel «Крэйвен-охотник». Также актер готовит к выходу свой режиссерский проект «Покерфейс», в котором он также сыграл вместе с Лиамом Хемсвортом. Предстоящие фильмы с участием Кроу – «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити и «Величайший пивной забег в мире» Питера Фаррелли.