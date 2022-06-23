Волшебный провал: 5 причин, почему «Фантастические твари» не повторили успех «Гарри Поттера»

6 апреля 2022 года состоялась мировая премьера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В первые прокатные выходные лента заняла лидирующие позиции, но дальнейший успех ей это не гарантировало. В общей сложности сборы третьей части франшизы составили чуть больше 400 млн долларов, что оказалось худшим результатом в истории «Гарри Поттера». Что повлияло на провал триквела в прокате и есть ли шанс увидеть четвертую часть?

Пандемия

История про «мальчика, который выжил» выходила в прокат тогда, когда еще не было глобальной пандемии. Кинопроизводственная и кинотеатральная сферы не были в кризисе, соответственно, со сборами и интересом к волшебному миру было проще. Самым кассовым фильмом франшизы о Гарри Поттере является «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», собравший в общей сложности 1 342 359 942 доллара. Из ветки «Фантастических тварей» успешной стала первая часть с результатом 814 044 001 доллар, что ставит ее на восьмое место в общем зачете, сразу за «Гарри Поттером и тайной комнатой» (879 793 867 долларов).

Что-то не так с Эзрой Миллером

В первой части «Фантастических тварей» внимание зрителей к себе приковал молодой и эпатажный Эзра Миллер, который сыграл персонажа Криденса Бэрбоуна. Его сюжетная часть заинтересовала поклонников франшизы, однако дальнейшее развитие героя в последующих частях «Тварей» и неожиданный поворот в происхождении его семьи многих разочаровали. Вместе с этим выходки Эзры Миллера в свободное от работы время также вызывают вопросы. Вероятно, популярность вскружила голову актеру, из-за чего он стал неадекватно себя вести, а в сети то и дело появляются новые слухи о его приключениях под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Некоторое время назад его планировали лишить роли Криденса, а вместе с тем и Флэша из киновселенной DC. Тем не менее в третьей части «Фантастических тварей» он остался, но его дальнейшая карьера во франшизе и других проектах находится под сомнением.

Эзра Миллер на съемках фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Отсутствие фантастических зверей

Название франшизы отсылает зрителей к волшебным животным, на которых строилось повествование. Талантливый маг-зоолог Ньют Саламандер разыскивал и изучал зверьков, которые доставляли ему немало хлопот. В первой части было огромное разнообразие «тварей», за которыми зрителям было любопытно наблюдать, так как в «Гарри Поттере» этого было в дефиците. Тем не менее начиная со второй части «Фантастических тварей» в большей степени сюжет концентрировался на истории Дамблдора и Грин-де-Вальда, а не на Ньюте и его приключениях.

Нюхль

«Вокруг Деппа всегда царит атмосфера насилия»: 5 звезд, которые остались на стороне Эмбер Херд В третьей части франшизы зрители увидели другое воплощение легендарного волшебника Грин-де-Вальда. Ранее эту роль сыграл Джонни Депп, однако после его скандала, связанного с Эмбер Херд, бесконечных судебных разбирательств и множества несостыковок в истории экс-возлюбленных, студия Warner Bros. аккуратно попросила актера уволиться. Уверенный в своей правоте, Депп ушел, а на его место в третьей части взяли датского актера Мадса Миккельсена. Несмотря на то что многие зрители с восторгом приняли нового Грин-де-Вальда, остались и те, кто объявил бойкот из-за замены: коней на переправе не меняют.

Миккельсен vs Депп

Высказывания Дж. К. Роулинг

Писательница, подарившая миру вселенную Гарри Поттера, в последние годы стала для многих неудобной персоной. Она добавляла новые и непонятные для поклонников изменения в канон, а также негативно высказывалась по поводу трансгендеров. Ее Twitter стал предметом для обсуждений и нападок, а многие коллеги и актеры открестились от мамы Ро из-за ее непопулярного мнения. Писательница, воспитанная в другой среде, отметила недопустимость размытия понятия пола. Для нее существует только мужчина и женщина.

«Я отказываюсь склоняться перед движением, которое, как мне кажется, приносит очевидный вред, стремясь подорвать «женщину» как политический и биологический класс», – написала Дж. К. Роулинг в своем Twitter

Прогрессивное интернет-сообщество не поддержало подобные высказывания.

Таким образом, серия фильмов «Фантастические твари» была запятнана спорами, неравномерными сюжетными линиями, неразвитыми персонажами и различными отступлениями от канона Гарри Поттера, которые в конечном итоге заставили зрителей потерять к ней всякий интерес. Работа над четвертой частью франшизы не была начата, так как Warner Bros. хотели посмотреть на итоги сборов. Официальной информации по этому поводу пока не было, однако в сети появляются слухи о том, что вместо следующего фильма про фантастических тварей будут сняты спин-оффы, связанные с волшебным миром. Вероятно, после провала триквела дальше развивать историю не имеет смысла.