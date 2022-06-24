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Киноафиша Новости Билл Скарсгард призывает на помощь в трейлере загадочного хоррора «Варвар»

Билл Скарсгард призывает на помощь в трейлере загадочного хоррора «Варвар»

24 июня 2022 11:17
Билл Скарсгард призывает на помощь в трейлере загадочного хоррора «Варвар»

Ролик захватывает внимание и сулит напряженное и пугающее зрелище.

Студия 20th Century и кинокомпания New Regency выпустили трейлер фильма ужасов «Варвар» (Barbarian). В актерский состав картины вошли Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Билл Скарсгард («Оно»), Джастин Лонг («Бивень»), а также Мэттью Патрик Дэвис, Ричард Брэйк, Курт Браунолер и Джеймс Батлер.

В трейлере показано, как молодая женщина Тесс (Кэмпбелл) дождливым вечером прибывает в загородный дом, который она сняла при помощи приложения Airbnb. Не обнаружив ключа в специальном контейнере, она звонит в дверь. Ей открывает мужчина по имени Кит (Скарсгард), который говорит, что на данный момент этот дом арендует он, хотя Тесс забронировала жилье еще месяц назад. В итоге Тесс решает остаться на ночь с Китом. За кадром начинает звучать романтическая музыка, внушая ложное впечатление, что главным героям предстоит влюбиться друг в друга. Тесс ложится спать, но посреди ночи ее будит звук поспешных шагов. Выясняется, что Кит пропал.

В поисках соседа Тесс решает спуститься в подвал. Там она обнаруживает потайную дверь, которую можно открыть только при помощи веревки. За этой дверью Тесс находит нескольких людей, включая Кита – все они оказываются заточены в подобие подземной тюрьмы. Зловещий роботизированный женский голос произносит:

«Процесс может показаться непереносимым, но стоит немного привыкнуть, как вскоре это станет приятным опытом. Это совершенно естественно».

Режиссером и сценаристом «Варвара» выступает комик Зак Креггер. В прокат фильм выйдет 31 августа.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
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