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Киноафиша Новости Давид Дастмалчян сыграет ведущего ток-шоу в хорроре «Поздним вечером с дьяволом»

Давид Дастмалчян сыграет ведущего ток-шоу в хорроре «Поздним вечером с дьяволом»

27 июня 2022 15:39
Давид Дастмалчян сыграет ведущего ток-шоу в хорроре «Поздним вечером с дьяволом»

Съемки уже идут.

Как передает Variety, американский актер Давид Дастмалчян («Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет») исполнит роль ведущего вечернего ток-шоу в предстоящем инди-ужастике «Поздним вечером с дьяволом» (Late Night With the Devil). Съемки фильма проходят в настоящее время в Австралии.

По имеющимся данным, действие «Поздним вечером с дьяволом» развернется в 1977 году. Фильм расскажет о выходящем в прямом эфире вечернем ток-шоу, очередной выпуск которого неожиданно идет не по плану. Передача каким-то загадочным образом становится проводником сущего зла, которое проникнет в гостиные собравшихся у своих телевизоров зрителей. Пока это все, что известно о сюжете фильма.

Авторами «Поздним вечером с дьяволом» выступает дуэт режиссеров-сценаристов в лице Колина Кернса и Камерона Кернса. Ранее они сняли такие фильмы ужасов, как «100 кровавых акров» (2012) и «Пугающая кампания» (2016). Комментируя свой новый проект, Колин и Камерон сказали:

«В 70-х и 80-х вечернее телевидение несло некую опасность. В частности, ночные ток-шоу были окном в странный взрослый мир. Мы подумали, что при совмещении этой заряженной атмосферы прямого эфира с мистикой может получиться необыкновенный и пугающий фильм».

Релиз «Поздним вечером с дьяволом» запланирован на 2023 год.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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