Сериал «Видеть» с Джесоном Момоа завершится третьим сезоном

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал тизер третьего сезона постапокалиптического сериала «Видеть», а также объявил, что предстоящие эпизоды окажутся для шоу заключительными. Финальный сезон, состоящий из восьми серий, дебютирует на стриминге 26 августа. Шоураннер проекта Джонатан Троппер заявил:

«Мы с радостью выпускаем эпическую заключительную главу «Видеть», которая будет исполнена интенсивной драмы, захватывающего экшена и искренними эмоциями – то есть всего того, чего ждут фанаты. Мы также считаем, что это будет совершенно удовлетворительное окончание нашей истории».

Действие «Видеть» разворачивается спустя сотни лет после того, как человечество утратило зрение. События третьего сезона имеют место спустя год после того, как Баба Восс (Джейсон Момоа) сокрушил своего злобного брата Эдо (Дэйв Батиста) и отправился жить отшельником в лес, попрощавшись со своей семьей. Когда же тривантийские ученые создают новое опустошительное оружие, угрожающее будущему человечества, Баба возвращается в Пайю, чтобы вновь встать на защиту своего племени.

Вместе с Момоа в актерском составе третьего сезона «Видеть» задействованы Сильвия Хукс, Хера Хильмар, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер и другие.