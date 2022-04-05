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Дэнни Бойл

Danny Boyle
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл Danny Boyle
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Дата рождения
20 октября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Состояли в отношениях
Биография Дэнни Бойла

Содержание:
Дэнни Бойл - Фильмы
  - Дэнни Бойл - «На игле»
  - Дэнни Бойл - «28 дней спустя»
  - Дэнни Бойл - «Миллионер из трущоб»
  - Дэнни Бойл - «Транс»
  - Дэнни Бойл - «Франкенштейн»
Дэнни Бойл - Личная жизнь

Дэнни Бойл родился 20 октября 1956 года в Манчестере в семье убежденных католиков, и в детстве собирался стать священником, но когда ему было 13 лет, знакомый священник отговорил его от этого. Бойл поступил в Бангорский университет в Уэльсе. Его режиссерская карьера началась в театре, к 1982 году он стал арт-директором Королевского придворного театра, а в 1985 стал заместителем директора. Также в 1980-х Бойл работал на телевидении.


Дэнни Бойл - Фильмы

Режиссерским дебютом Бойла стал фильм «Неглубокая могила» - триллер 1994 года о троице друзей в Эдинбурге, которые нашли себе четвертым сожителем наркомана, и он спустя несколько дней умер от передозировки. Чтобы оставить себе найденный у соседа чемодан с деньгами, друзья вынуждены избавиться от трупа. После успеха «На игле» в 1996 году Бойл снял два фильма, холодно принятых публикой - «Жизнь хуже обычной» и «Пляж». В 2002 году режиссера снова ждал успех, когда вышел фильм «28 дней спустя». За ним последовали криминальная драма «Миллионы» и фантастический фильм «Пекло». В 2008 году всемирную славу Бойлу принесла картина «Миллионер из трущоб». Спустя два года режиссер выпустил «127 часов» - основанную на реальных событиях историю альпиниста Арона Алстона (Джеймс Франко), который оказался один в горной расщелине с зажатой камнем рукой на шесть дней.


Дэнни Бойл - «На игле»

Второй полнометражный фильм Дэнни Бойла, принесший ему международный успех. Картина рассказывает о четырех друзьях, которых объединяет наркотическая зависимость. Главный герой Марк (Юэн Макгрегор), типичный торчок, периодически пытается завязать и снова возвращается к наркотикам. Его окружают такие же бездельники, как он, тоже тщетно пытающиеся устроиться в этой жизни. Несмотря на острую социальную проблематику, фильм полон юмора и неожиданных кинематографических приемов. По сообщению газеты The Times, в 2012 году фильм «На игле» был признан лучшим британским фильмом за последние 60 лет по результатам опроса, в котором приняли участие более 24-х тысяч человек.
 


Дэнни Бойл - «28 дней спустя»

В 2002 году Дэнни Бойл снял фильм ужасов о восстании зомби, который оказал большое влияние на жанр в целом. Картина рассказывает о пандемии вируса, который распространился по Великобритании из-за вторжения зеленых экстремистов в секретную лабораторию. Спустя 28 дней после этого происшествия Джим (Киллиан Мерфи) просыпается в опустевшем городе, и на него нападают обезумевшие зараженные зомби. Его спасают Селина (Наоми Харрис) и Марк (Ной Хантли), которые рассказывают, что вся Англия заполнена вампирами, жаждущими человеческой плоти. Этот фильм ввел в моду новый тип зомби, которые не восстают из могил, медленно волочась за жертвой, а быстро гоняются за людьми, заполоняя все вокруг. 


Дэнни Бойл - «Миллионер из трущоб»

Криминальная мелодрама 2008 года, получившая 8 премий «Оскар» и четыре «Золотых глобуса», снятая по мотивам романа «Вопрос - ответ» Викаса Сварупа. Действие картины одновременно разворачивается в настоящем времени и повествует о прошлом главных героев. Джамаль (Дев Патель), необразованный парень из трущоб Мумбаи, дошел до последнего вопроса в индийской версии игры «Кто хочет стать миллионером?», и его заподозрили в мошенничестве, из-за чего его увели на допрос. Чтобы доказать свою невиновность, Джамаль рассказывает невероятные истории из своей жизни, в ходе которых он волей судьбы узнал ответы на вопросы из телевикторины. Вместе с печальной историей бедного сироты разворачивается история его любви к беспризорной девочке Латике (Фрида Пинто), которая попадает к сутенеру, и ее следы теряются.


Дэнни Бойл - «Транс»

Детективный триллер 2013 года о сотруднике аукционного дома Саймоне (Джеймс Макэвой), который отвечает за сохранность картин, и однажды, получив удар по голове, и просыпается в больнице с амнезией. Никто, кроме него, не знает, куда пропала картина Гойи «Ведьмы в воздухе», которой нет в сейфе. Преступники, охотящиеся за картиной, похищают Саймона и пытаются под пытками выведать у него местоположение картины, но это не приносит результата, так как он просто не помнит. Тогда бандиты приводят гипнотерапефта Элизабет (Розарио Доусон), которая должна помочь Саймону восстановить память.


Дэнни Бойл - «Франкенштейн»

В 2011 году Дэнни Бойл поставил спектакль «Франкенштейн» по роману Мэри Шелли в Королевском национальном театре в Лондоне. Особенностью спектакля стало то, что Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер при каждом исполнении пьесы меняются ролями, играя попеременно доктора Франкенштейна и его создание. Постановка была показана в кинотеатрах по всему миру, в том числе в России.


Дэнни Бойл - Личная жизнь

Режиссер никогда не был женат. С 1983 по 2002 годы Бойл состоял в отношениях с директором по кастингу Гейл Стивенс, у них родилось трое детей: Кэтлин, Габриэль и Грейс. Также известно, что режиссер встречался с актрисой Розарио Доусон, которая снималась у него в картине «Транс».

Интересные факты о Дэнни Бойле

Дэнни Бойл стал постановщиком церемонии открытия летних Олимпийских игр в 2012 году.

Автор романа «На игле», по мотивам которого был снят фильм Бойла, снялся в нем в эпизодической роли наркодилера.

Юэн Макгрегор долгое время находился в ссоре с Бойлом из-за того, что режиссер отдал главную роль в картине «Пляж» Леонардо ди Каприо. Из-за этого конфликта откладывались съемки «На игле-2», и только к 2017 году разногласия были улажены.

Фильмография Дэнни Бойла
Yesterday
Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг
драма 2017, Великобритания
7.0
Стив Джобс
Стив Джобс
биография, драма 2015, США
6.0
Транс
Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.0
Франкенштейн: Камбербэтч
Франкенштейн: Камбербэтч
фантастика, мелодрама, драма 2011, Великобритания
6.0
TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер
TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер
спектакль 2011, Великобритания
0.0
127 часов
127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.0
Миллионер из трущоб
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.0
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9 июня 2021 17:32
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Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
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