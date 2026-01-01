Оповещения от Киноафиши
Маришка Харгитей
Дата рождения
23 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Герой боевиков

Популярные фильмы

Закон и порядок. Специальный корпус 8.0
Закон и порядок. Специальный корпус (1999)
7.9
Моя мама Джейн (2025)
Я улика 7.6
Я улика (2017)

Фильмография Маришка Харгитей

Жанр
Год
7.9
Моя мама Джейн My Mom Jayne
документальный 2025, США
Я улика 7.6
Я улика I Am Evidence
документальный 2017, США
Сказания Земноморья 6.9
Сказания Земноморья Tales of Earthsea / Gedo senki
анимация, сказка, приключения, аниме 2006, Япония
Смотреть трейлер
Закон и порядок. Специальный корпус 8
Закон и порядок. Специальный корпус
драма, криминал 1999, США
Лэйк Плэсид: Озеро страха 5.8
Лэйк Плэсид: Озеро страха Lake Placid
боевик, комедия, ужасы 1999, США
