Маришка Харгитей
Mariska Hargitay
Маришка Харгитей
Mariska Hargitay
Дата рождения
23 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Закон и порядок. Специальный корпус
(1999)
7.9
Моя мама Джейн
(2025)
7.6
Я улика
(2017)
Фильмография Маришка Харгитей
7.9
Моя мама Джейн
My Mom Jayne
документальный
2025, США
7.6
Я улика
I Am Evidence
документальный
2017, США
6.9
Сказания Земноморья
Tales of Earthsea / Gedo senki
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
Смотреть трейлер
8
Закон и порядок. Специальный корпус
драма, криминал
1999, США
5.8
Лэйк Плэсид: Озеро страха
Lake Placid
боевик, комедия, ужасы
1999, США
