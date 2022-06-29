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Колин Фаррелл

Colin Farrell
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл Colin Farrell
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Дата рождения
31 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Каслнок, Ирландия
Рост
178 см
Личные связи
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
близкие друзья и коллеги
Биография Колина Фаррелла

Колин Фаррелл – ирландский киноактер, родился 31 мая 1976 в пригороде Дублина Каслноке. Колин рос в семье профессионального футболиста Имона Фарелла, игрока клуба Шемрок Роверс, и домохозяйки Риты. Актер – четвертый ребенок в семье, у него есть две сестры, Клодин и Кэтрин и брат Имон-младший. Воспитывался Фаррелл как католик. Идея стать актером пришла Колину еще в 7 лет после просмотра фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Мальчик был настолько впечатлен финальной сценой картины, где инопланетянин покидает своего лучше друга и улетает на корабле, что решил приложить все усилия, чтобы попасть в мир кино. Вместе с братом они начали посещать школу сценического мастерства Гаэти, однако Колин так и не окончил ее, предпочтя начать сниматься в телесериале «Балликиссангел» (1998-1999) канала BBC.

Фильмы с Колином Фарреллом

После завершения работы над сериалом Колин появился в ленте Тима Рота «Зона боевых действий» (1999). Годом позже Фаррелл исполнил второстепенного персонажа в криминальной комедии «Обыкновенный преступник», с Кевином Спейси в главной роли.

 Колин Фаррелл - «Страна Тигров» (2000).

В том же году Колин Фаррел сыграл в фильме «Страна Тигров», который рассказывает о тренировочном лагере в Луизиане, где кадеты проходят суровую военную подготовку перед высадкой во Вьетнаме, а герой Колина пытается всеми способами избежать попадания в зону боевых действий. Роль Фаррелла была высоко оценена критиками, за эту работу он получил  Премию Общества кинокритиков Бостона как лучший актер и  Премию Общества кинокритиков Лондона в категории «Лучший дебют британского актера».

В 2002 году Колин в паре с Брюсом Уиллисом исполнил одну из главных ролей в военной драме «Война Харта» о лагере для военнопленных времен Второй мировой войны, и за свою роль был удостоен премии  Шанхайского кинофестиваля. В том же году Фаррелл появился в  фантастическом триллере Стивена Спилберга «Особое мнение» и был номинирован на премию «Империя». Далее последовали яркие роли в таких фильмах, как «Телефонная будка» (2002) и «Рекрут» (2003).

Колин Фаррелл  - «Сорвиголова»

В 2003 году Колин также снялся в боевике «Сорвиголова», экранизации комиксов Marvel, над которым также работали Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фарреллу досталась роль злодея по прозвищу Меченый, антогониста супергероя Сорвиголовы. Благодаря харизматичности и запоминающейся внешности актер нашел много фанатов среди поклонников вселенной Marvel и получил номинацию на Премию «MTV» как лучший злодей.

Колин Фаррелл  - «Александр»

Годом позже Колин Фаррел исполнил главную роль в историческом блокбастере «Александр» Оливера Стоуна. Несмотря на звездный актерский состав, включающий Анджелину Джоли, Вэла Килмера, Джареда Лето и Энтони Хопкинса, фильм едва смог окупиться в прокате. Кроме того, в сторону режиссера посыпались обвинения в том, что он исказил образ царя Александра Македонского, представив его бисексуалом, а самого Фаррелла номинировали на антипремию «Золотая малина».

В 2005 году актер появился в историческом фильме «Новый свет» повествующем о любви капитана британской армии и дочери вождя индейского племени. Картина получила номинации  на различные премии, включая «Оскар». Заметной работой Колина стала роль в мелодраме «Спроси у пыли», где его партнершей была Сальма Хайек. В 2006 году Фаррелл исполнил одну из ключевых ролей в криминальном боевике Майкла Манна «Полиция Майами: Отдел нравов», ремейке сериала 80-х годов. В 2007 актер сыграл в драме Вуди Аллена «Мечта Кассандры» одного из главных персонажей. Фильм рассказывает о двух братьях, «плохого» из которых сыграл Колин, а «хорошего» - Юэн МакГрегор.

Важную роль в кинокарьере Колина Фаррелла сыграл фильм «Залечь на дно в Брюгге» (2008), за роль в котором он был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший актер. Годом позже он исполнил небольшую роль в фантастической ленте «Воображариум доктора Парнаса», где также сыграли такие знаменитости, как Хит Леджер, Джонни Депп и Джуд Лоу. В последующие годы фильмография актера пополнилась такими картинами, как «Путь домой» (2010), «Телохранитель» (2010) и «Несносные боссы» (2011). Новая волна популярности пришла к Фарреллу благодаря роли в фильме «Вспомнить все» (2012), ремейка одноименной ленты 1990 года с Арнольдом Шварценеггером. После этого Колину достались главные роли в картинах «Семь психопатов» (2012) и «Спасти мистера Бэнкса» (2013).

 Колин Фаррелл  - «Настоящий детектив»

В 2014 году Фаррел присоединился к актерскому составу второго сезона популярного сериала «Настоящий детектив». Проект позволил ему напомнить зрителям о том, как блестяще ему даются драматические роли. Второй сезон по мнению критиков оказался существенно слабее первого, с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях, но все же в целом был встречен положительно.

Колин Фаррелл  - «Лобстер»

Следующим успешным проектом для актера стал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Лобстер» (2015). Роль зрелого мужчины-одиночки Давида принесла Фарреллу номинации на премии Европейской киноакадемии и «Золотой глобус».

В 2016 году актер появился в роли Персиваля Грейвса в фэнтезийной картине Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. В 2017 году вместе с Кирстен Данст, Николь Кидман, Энгуари Райс и Эль Фаннинг Фаррел снялся в драматическом вестерне «Роковое искушение» (2017) Софии Коппола.

Личная жизнь Колина Фаррелла

В 2001 года Колин женился на молодой британской актрисе Амелии Уорнер, однако брак распался уже через несколько месяцев. После этого актер встречался с певицей и моделью Хазел Каресворрен, а на премьеру «Рекрута» пришел в сопровождении Бритни Спирс. В 2003 году американская модель Ким Борденэйв родила от Фаррелла сына Джеймса Падрэйга. В декабре 2005 года актер добровольно начал проходить лечение в реабилитационной клинике, чтобы избавиться от пристрастия к обезболивающим лекарствам. По официальной версии Фаррелл подсел на таблетки из-за частых болей в спине. В 2009 году у Колина родился второй сын, Генри Фаррелл, матерью ребенка стала Алиция Бахледа, с которой актер познакомился на съемочной площадке фильма «Ундина» в 2008 году. В 2010 году Алиция и Колин расстались. В 2011 году в СМИ ходили слухи о том, что Фаррел и певица Рианна очень близки, актер знакомит певицу со своей семьей, однако через некоторое время информация была опровергнута.

Интересные факты о Колине Фаррелле
  • В 2003 году журнал People включил актера в топ-50 самых сексуальных людей планеты.
  • В 2006 году актер подал в суд на свою бывшую девушку Николи Нараин за то, что она выложила в сеть видеозапись их совместного полового акта.
  • Для съемок в фильме «Лобстер» Фарреллу пришлось 20 килограммов за два месяца. Чтобы достичь необходимого веса, он употреблял пиццу, гамбургеры, мороженое, которое он иногда даже растапливал до жидкого состояния, чтобы добрать калории. На завтрак в рамках этой диеты актер съедал пару кусков шоколадного торта.

 

 

Фильмография Колина Фаррелла
Бэтмен
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.0
Тринадцать жизней
Тринадцать жизней
драма 2022, США
0.0
Поколение Вояджер
Поколение Вояджер
фантастика, триллер 2021, США
5.0
После Янга
После Янга
фантастика, драма 2021, США
7.0
Агент Ева
Агент Ева
триллер, боевик, драма 2020, США
7.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Дамбо
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.0
Вдовы
Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.0
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1 ноября 2018 12:24
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Киллиан Мерфи Cillian Murphy
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