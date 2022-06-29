Колин Фаррелл – ирландский киноактер, родился 31 мая 1976 в пригороде Дублина Каслноке. Колин рос в семье профессионального футболиста Имона Фарелла, игрока клуба Шемрок Роверс, и домохозяйки Риты. Актер – четвертый ребенок в семье, у него есть две сестры, Клодин и Кэтрин и брат Имон-младший. Воспитывался Фаррелл как католик. Идея стать актером пришла Колину еще в 7 лет после просмотра фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Мальчик был настолько впечатлен финальной сценой картины, где инопланетянин покидает своего лучше друга и улетает на корабле, что решил приложить все усилия, чтобы попасть в мир кино. Вместе с братом они начали посещать школу сценического мастерства Гаэти, однако Колин так и не окончил ее, предпочтя начать сниматься в телесериале «Балликиссангел» (1998-1999) канала BBC.

Фильмы с Колином Фарреллом

После завершения работы над сериалом Колин появился в ленте Тима Рота «Зона боевых действий» (1999). Годом позже Фаррелл исполнил второстепенного персонажа в криминальной комедии «Обыкновенный преступник», с Кевином Спейси в главной роли.

Колин Фаррелл - «Страна Тигров» (2000).

В том же году Колин Фаррел сыграл в фильме «Страна Тигров», который рассказывает о тренировочном лагере в Луизиане, где кадеты проходят суровую военную подготовку перед высадкой во Вьетнаме, а герой Колина пытается всеми способами избежать попадания в зону боевых действий. Роль Фаррелла была высоко оценена критиками, за эту работу он получил Премию Общества кинокритиков Бостона как лучший актер и Премию Общества кинокритиков Лондона в категории «Лучший дебют британского актера».

В 2002 году Колин в паре с Брюсом Уиллисом исполнил одну из главных ролей в военной драме «Война Харта» о лагере для военнопленных времен Второй мировой войны, и за свою роль был удостоен премии Шанхайского кинофестиваля. В том же году Фаррелл появился в фантастическом триллере Стивена Спилберга «Особое мнение» и был номинирован на премию «Империя». Далее последовали яркие роли в таких фильмах, как «Телефонная будка» (2002) и «Рекрут» (2003).

Колин Фаррелл - «Сорвиголова»

В 2003 году Колин также снялся в боевике «Сорвиголова», экранизации комиксов Marvel, над которым также работали Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фарреллу досталась роль злодея по прозвищу Меченый, антогониста супергероя Сорвиголовы. Благодаря харизматичности и запоминающейся внешности актер нашел много фанатов среди поклонников вселенной Marvel и получил номинацию на Премию «MTV» как лучший злодей.

Колин Фаррелл - «Александр»

Годом позже Колин Фаррел исполнил главную роль в историческом блокбастере «Александр» Оливера Стоуна. Несмотря на звездный актерский состав, включающий Анджелину Джоли, Вэла Килмера, Джареда Лето и Энтони Хопкинса, фильм едва смог окупиться в прокате. Кроме того, в сторону режиссера посыпались обвинения в том, что он исказил образ царя Александра Македонского, представив его бисексуалом, а самого Фаррелла номинировали на антипремию «Золотая малина».

В 2005 году актер появился в историческом фильме «Новый свет» повествующем о любви капитана британской армии и дочери вождя индейского племени. Картина получила номинации на различные премии, включая «Оскар». Заметной работой Колина стала роль в мелодраме «Спроси у пыли», где его партнершей была Сальма Хайек. В 2006 году Фаррелл исполнил одну из ключевых ролей в криминальном боевике Майкла Манна «Полиция Майами: Отдел нравов», ремейке сериала 80-х годов. В 2007 актер сыграл в драме Вуди Аллена «Мечта Кассандры» одного из главных персонажей. Фильм рассказывает о двух братьях, «плохого» из которых сыграл Колин, а «хорошего» - Юэн МакГрегор.

Важную роль в кинокарьере Колина Фаррелла сыграл фильм «Залечь на дно в Брюгге» (2008), за роль в котором он был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший актер. Годом позже он исполнил небольшую роль в фантастической ленте «Воображариум доктора Парнаса», где также сыграли такие знаменитости, как Хит Леджер, Джонни Депп и Джуд Лоу. В последующие годы фильмография актера пополнилась такими картинами, как «Путь домой» (2010), «Телохранитель» (2010) и «Несносные боссы» (2011). Новая волна популярности пришла к Фарреллу благодаря роли в фильме «Вспомнить все» (2012), ремейка одноименной ленты 1990 года с Арнольдом Шварценеггером. После этого Колину достались главные роли в картинах «Семь психопатов» (2012) и «Спасти мистера Бэнкса» (2013).

Колин Фаррелл - «Настоящий детектив»

В 2014 году Фаррел присоединился к актерскому составу второго сезона популярного сериала «Настоящий детектив». Проект позволил ему напомнить зрителям о том, как блестяще ему даются драматические роли. Второй сезон по мнению критиков оказался существенно слабее первого, с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях, но все же в целом был встречен положительно.

Колин Фаррелл - «Лобстер»

Следующим успешным проектом для актера стал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Лобстер» (2015). Роль зрелого мужчины-одиночки Давида принесла Фарреллу номинации на премии Европейской киноакадемии и «Золотой глобус».

В 2016 году актер появился в роли Персиваля Грейвса в фэнтезийной картине Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. В 2017 году вместе с Кирстен Данст, Николь Кидман, Энгуари Райс и Эль Фаннинг Фаррел снялся в драматическом вестерне «Роковое искушение» (2017) Софии Коппола.

Личная жизнь Колина Фаррелла

В 2001 года Колин женился на молодой британской актрисе Амелии Уорнер, однако брак распался уже через несколько месяцев. После этого актер встречался с певицей и моделью Хазел Каресворрен, а на премьеру «Рекрута» пришел в сопровождении Бритни Спирс. В 2003 году американская модель Ким Борденэйв родила от Фаррелла сына Джеймса Падрэйга. В декабре 2005 года актер добровольно начал проходить лечение в реабилитационной клинике, чтобы избавиться от пристрастия к обезболивающим лекарствам. По официальной версии Фаррелл подсел на таблетки из-за частых болей в спине. В 2009 году у Колина родился второй сын, Генри Фаррелл, матерью ребенка стала Алиция Бахледа, с которой актер познакомился на съемочной площадке фильма «Ундина» в 2008 году. В 2010 году Алиция и Колин расстались. В 2011 году в СМИ ходили слухи о том, что Фаррел и певица Рианна очень близки, актер знакомит певицу со своей семьей, однако через некоторое время информация была опровергнута.