Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009

70-е годы XX века, Берлин. Во время визита шаха Ирана в Западную Германию полиция устраивает кровавую расправу над протестующими. Это событие приводит к объединению усилий двух молодых людей, Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф, в деле противостояния правой политике правительства и даёт импульс созданию тайной организации, которая вскоре становится известной во всем мире как «Фракция Красной Армии» (RAF). Её членам, руководствовавшимся принципом «цель оправдывает средства», не претили поджоги, взрывы, ограбления и убийства.