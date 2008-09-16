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Комплекс Баадер-Майнхоф Комплекс Баадер-Майнхоф
Киноафиша Фильмы Комплекс Баадер-Майнхоф
Der Baader Meinhof Komplex

Комплекс Баадер-Майнхоф, 2009

2009 / Германия / Франция / Чехия
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

70-е годы XX века, Берлин. Во время визита шаха Ирана в Западную Германию полиция устраивает кровавую расправу над протестующими. Это событие приводит к объединению усилий двух молодых людей, Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф, в деле противостояния правой политике правительства и даёт импульс созданию тайной организации, которая вскоре становится известной во всем мире как «Фракция Красной Армии» (RAF). Её членам, руководствовавшимся принципом «цель оправдывает средства», не претили поджоги, взрывы, ограбления и убийства.

8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 16 сентября 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет €20 000 000
Режиссер
Ули Эдель
Ули Эдель
В ролях
Мартина Гедек
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Йоханна Вокалек
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комплекс Баадер-Майнхоф 2 постера
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саундтрек фильма Комплекс Баадер-Майнхоф
Кадры из фильма Все кадры
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