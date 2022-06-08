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Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
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Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
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Дата рождения
24 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Кристин Скотт Томас
Родилась 24 мая 1960 года. Дедрут, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кристин Скотт Томас
Lost and Found in Paris
биография
2022, США
0.0
Tomb Raider: Лара Крофт 2
приключения, боевик
2021, США
0.0
Почти знамениты
комедия
2020, Великобритания
6.0
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив
2020, Великобритания / США
6.0
Вечеринка
драма, комедия
2017, Великобритания / США
7.0
Темные времена
драма, военный, исторический
2017, Великобритания
7.0
Французская сюита
драма, мелодрама, военный
2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
Невидимая женщина
драма
2014, Великобритания
6.0
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