Не узнаю вас в гриме: 20 актеров, «состаренных» для роли почти до неузнаваемости

Голливудским гримерам не зря выдают отдельный «Оскар» и другие престижные кинопремии – ведь именно их стараниями знакомые каждому «в лицо» актеры преображаются до неузнаваемости.