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Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман Dustin Hoffman
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Дата рождения
8 августа 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дастин Хоффман

Родился 8 августа 1937 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Фильмография Дастин Хоффман
Девушка в лабиринте
Девушка в лабиринте
триллер 2019, Италия
6.0
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц
комедия 2017, США
6.0
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
боевик, приключения, анимация, короткометражный 2016, США
7.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Допинг
Допинг
спорт, биография, драма 2015, Великобритания / Франция
6.0
Повар на колесах
Повар на колесах
комедия 2014, США
6.0
Голос
Голос
драма 2014, Канада
6.0
Сапожник
Сапожник
комедия, фэнтези, драма 2014, США
6.0
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Продюсер печально известного вестерна «Раст» профинансирует инди-фильм с Дастином Хоффманом и Сисси Спейсек В съемках его компания участвовать не будет.
Написать
26 ноября 2021 13:42
5 хитростей, которые используют на съёмочной площадке, чтобы изменить облик актёров Часто артиста требуется превратить в фантастическое существо, накинуть ему несколько десятков лет или, напротив, кардинально омолодить.
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24 сентября 2021 19:00
Дастин Хоффман, Дерек Джекоби, Айлин Аткинс и Сэм Нил сыграют в комедии о поездке Бернарда Шоу в Голливуд Сценарий написал семикратный лауреат премии «Эмми» Марк Солтцмэн, ответственный за «Улицу Сезам».
Написать
9 сентября 2021 13:35
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