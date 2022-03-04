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Кевин Коннолли
Кевин Коннолли
Kevin Connolly
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Кевин Коннолли
Kevin Connolly
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Дата рождения
5 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Кевин Коннолли
Родился 5 марта, 1974 года. Нью-Йорк, США
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Фильмография Кевин Коннолли
В ринге только девушки
боевик, комедия, драма
2020, США
4.0
Дорогая Элеонора
комедия, драма, семейный
2016, США
6.0
Антураж
комедия
2015, США
6.0
Достань меня, если сможешь
драма
2013, США
4.0
Отель "Нуар"
криминал, нуар
2012,
5.0
Чемпион
спорт, драма
2010, США
7.0
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.0
Все, что мы делаем
короткометражный
2003, США
6.0
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Чарли Шин сыграет в сериале о голливудских звездах, которые хотят перезагрузить свою карьеру
Вместе с ним в шоу отметится его отец Мартин Шин, а также другие звезды американского ТВ.
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4 марта 2022 16:37
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