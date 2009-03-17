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Вызов - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Вызов. Трейлер 2

Вызов. Трейлер 2

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Дата публикации: 17 марта 2009
Вызов – Трое братьев-евреев сбегают из оккупированной Польши в белорусские леса, где присоединяются к антифашистской борьбе и объявляют войну оккупантам.
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