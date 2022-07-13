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Микки Рурк

Mickey Rourke
Микки Рурк
Микки Рурк Mickey Rourke
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Дата рождения
16 сентября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Микки Рурка

Микки Рурк  (настоящее имя — Филип Андре Рурк-младший) -  американский киноактер, сценарист и профессиональный боксер, родился  16 сентября 1952 в Скенектаде, штат Нью-Йорк. Отец будущей голливудской знаменитости, большой поклонник бейсбола, часто звал сына Микки в честь известного бейсболиста Микки Мэнтла. Когда Микки было всего 6 лет, его родители развелись, после чего мама перевезла его в Либерти-Сити, где второй раз вышла замуж за бывшего полицейского Джина Эддиса, у которого было 5 детей от первого брака.

Микки Рурк – боксер

Рурк плохо ладил со своим отчимом и много времени проводил на улице, что негативно сказалось на его поведении. Как-то раз друзья предложили Микки вымещать свою агрессию на боксерском ринге. Рурку пришелся по душе этот вид спорта, он стал много тренироваться и принимать участие в поединках. В начале своей боксерской карьеры он блестяще провел 47 боев в среднем весе, а в 19 лет получил тяжелое сотрясение мозга во время поединка с сильным противником, после чего про увлечение этим спортом пришлось забыть. Интересно, что параллельно с посещением занятий по боксу, Микки находил время и для уроков драматического искусства.

Фильмы с Микки Рурком

Любовь к актерству зародилась у Микки, когда его друг, ставивший в университете пьесу Жана Жене «Высокий надзор», пригласил его принять участие в постановке. Тогда актер с удовольствием сыграл роль, но еще сомневался, хочет ли стать актером. После окончания школы Рурк устроился на физически тяжелую работу, а когда устал от нее, несколько лет провел в криминальной среде, продавая наркотики, пока не угодил в перестрелку, где чуть не лишился жизни. С того момента Микки решил навсегда покончить с криминальной деятельностью, и, заняв у сестры 400 долларов, переехал в Нью-Йорк, решив стать актером. В Нью-Йорке ему удалось пройти отбор среди нескольких тысяч абитуриентов и поступить в Актерскую студию Ли Страсберга. Чтобы оплачивать учебу, Рурку пришлось работать все свободное от учебы время, отказывая себе во многих вещах.

В 1978 году, после трех лет обучения в студии, Микки отправился покорять индустрию кино в Лос-Анджелес. По словам самого актера, он принял участие в около 80 кастингах, прежде чем на одном из них его заметил Стивен Спилберг и пригласил сыграть в фильме «1941» (1979) скромную роль статиста. После этого Рурк эпизодически появился в нескольких картинах, а в 1980 году ему досталась главная роль в телефильме «Дело четы Раутов» вместе с Линдой Гамильтон. Дальнейшему развитию кинокарьеры Микки поспособствовала случайность: знаменитый режиссер Фрэнсис Форд Коппола искал малоизвестных актеров для своих новых проектов и в 1983 году пригласил Рурка на главную роль в фильм «Бойцовская рыбка». Несмотря на то, что в родной стране актера его игру и саму киноленту не приняли, в Европе, наоборот, проект оказался настоящим хитом, а Микки Рурка возвели в ранг звезды мирового масштаба. После этого успеха ему стало поступать много интересных предложений о съемках.

Микки Рурк - «9 1/2 недель»

В 1986 году Микки появился в главных ролях известной эротической мелодрамы «9 1/2 недель», где его партнершей стала Ким Бейсингер. Лента стала по-настоящему культовой, собрала большую кассу, а Микки Рурк получил славу. Чтобы достоверно сыграть своего персонажа в этой ленте, он даже сделал себе татуировку бойцов ИРА.

В 1987 году актер исполнил роль в мистическом детективе-триллере «Сердце Ангела», после выхода которого был признан новым секс-символом Голливуда. Микки совмещал работу над голливудскими лентами и некоммерческими, появившись в фильмах  «Отходная молитва» (1987) и «Пьянь» (1987). В биографической драме «Франциск» (1989) Микки пришлось кататься голышом по снегу, что только поспособствовало его популярности. Начало 90-х принесло актеру несколько прорывных ролей: в картинах «Часы отчаяния» (1990) и «Дикая орхидея» » (1990). В 1991 году актер снялся в блокбастере «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» в главной роли, в дуэте с Доном Джонсоном. Несколько раз Микки сам отказывался от ролей в картинах серьезных режиссеров, обычно это случалось из-за того, что актер впадал в депрессию и начинал пить.

Микки Рурк – «Пуля»

В 1996 году Микки сыграл главную роль в криминальной драме «Пуля», и этот фильм считается последним проектом, когда актер был на пике славы. После этого Микки доставались роли в малоизвестных боевиках, таких как «Закон мести» и «Кровавый четверг». В лентах «Глазами убийцы» и «Убрать Картера» (2000) Рурку достались роли центральных персонажей, однако ему не удавалось вернуть былую славу. Актер также работал с Робертом Родригесом, эпизодически снявшись в его лентах «Однажды в Мексике» (2003) и «Город грехов» (2005).

Микки Рурк – «Рестлер»

В 2008 году Микки Рурк появился на больших экранах в драме Даррена Аронофски «Рестлер», получив возможность вернуть себе славу. Для роли в фильме актер три месяца провел в школе рестлеров и прошел много тяжелых тренировок. Его труды сполна окупились, ведь за роль в этом фильме он получил «Золотой глобус», о нем снова заговорили, а картину номинировали на «Оскар».

В 2010 году Рурк исполнил роли в популярных кассовых «Железный человек-2», «Неудержимые» и «Тринадцать». Сегодня Рурк по-прежнему надеется сыграть лучшую роль в карьере. В 2014 году он сыграл в продолжении картины «Город грехов» под названием «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать».

Личная жизнь Микки Рурка

С 1981 по 1989 год Микки был женат на актрисе Дебре Фойер. На пробах «Дикой орхидеи» он закрутил роман со своей партнершей по съемкам, моделью Каррэ Отис. Эти отношения перетекли в брак, однако он продлился недолго. Но ненадолго. Из-за ревности, постоянных побоев и неудачных попыток зачать ребенка, супруги развелись в 1999 году.

Интересные факты о Микки Рурке

- Чтобы осуществить свою мечту стать актером, Микки занял у сестры 400 долларов и отправился в Нью-Йорк обучаться актерскому мастерству.

- В школьные годы Микки Рурк проводил много времени на улице в плохих компаниях, тесно общался с наркодилерами и сутенерами.

- И чтобы быть похожим на своего персонажа шел на многие жертвы. К примеру, для работы над картиной 1984 года «Крестный отец Гринич-виллидж» сначала набрал 12 килограммов, а потом на 10 похудел.

- Актер отказался участвовать в картине «Человек дождя», так как к концу 90-х уже не работал за гонорар меньше 1 миллиона долларов, а когда фильм получил четыре «Оскара», Рурк ругал себя, объясняя свое решение бедным детством и большими тратами.

- На пробах фильма «Дикая орхидея» появилась 21-летняя модель Каррэ Отис, и Рурк заявил, что согласен работать только с ней. В финале этой эротической мелодрамы Каррэ и Микки играли откровенную сцену, «по-настоящему» занимаясь любовью, что вызвало крупный киноскандал.

- По заявлению самого актера, после занятий профессиональным боксом он пережил множество травм, поэтому обратиться к хирургу. К сожалению, была проведена неудачная серия операций, после чего у Рурка было несколько обезображено лицо. В частности, для восстановления носа ему пересадили ушной хрящ. В 2012 году Микки сделал круговую пластику лица, чтобы вернуть былую внешность. В 2015 году он вновь лег под нож хирурга, и эта операция сильно изменила его внешность.

 

Фильмография Микки Рурка
Коммандо
Коммандо
боевик, триллер 2022, США
3.0
Человек божий
Человек божий
драма 2021, Греция
8.0
Ночная прогулка
Ночная прогулка
боевик, криминал 2021, США
5.0
Легионер: Беги или умри
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический 2020, Испания
3.0
Девушка
Девушка
триллер 2020, США
4.0
Злость
Злость
криминал, триллер 2020, США
4.0
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Кинотеатр кошмаров
Кинотеатр кошмаров
ужасы 2018, США
5.0
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13 июля 2022 10:04
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8 ноября 2021 14:22
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15 октября 2021 19:45
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