Микки Рурк (настоящее имя — Филип Андре Рурк-младший) - американский киноактер, сценарист и профессиональный боксер, родился 16 сентября 1952 в Скенектаде, штат Нью-Йорк. Отец будущей голливудской знаменитости, большой поклонник бейсбола, часто звал сына Микки в честь известного бейсболиста Микки Мэнтла. Когда Микки было всего 6 лет, его родители развелись, после чего мама перевезла его в Либерти-Сити, где второй раз вышла замуж за бывшего полицейского Джина Эддиса, у которого было 5 детей от первого брака.

Микки Рурк – боксер

Рурк плохо ладил со своим отчимом и много времени проводил на улице, что негативно сказалось на его поведении. Как-то раз друзья предложили Микки вымещать свою агрессию на боксерском ринге. Рурку пришелся по душе этот вид спорта, он стал много тренироваться и принимать участие в поединках. В начале своей боксерской карьеры он блестяще провел 47 боев в среднем весе, а в 19 лет получил тяжелое сотрясение мозга во время поединка с сильным противником, после чего про увлечение этим спортом пришлось забыть. Интересно, что параллельно с посещением занятий по боксу, Микки находил время и для уроков драматического искусства.

Фильмы с Микки Рурком

Любовь к актерству зародилась у Микки, когда его друг, ставивший в университете пьесу Жана Жене «Высокий надзор», пригласил его принять участие в постановке. Тогда актер с удовольствием сыграл роль, но еще сомневался, хочет ли стать актером. После окончания школы Рурк устроился на физически тяжелую работу, а когда устал от нее, несколько лет провел в криминальной среде, продавая наркотики, пока не угодил в перестрелку, где чуть не лишился жизни. С того момента Микки решил навсегда покончить с криминальной деятельностью, и, заняв у сестры 400 долларов, переехал в Нью-Йорк, решив стать актером. В Нью-Йорке ему удалось пройти отбор среди нескольких тысяч абитуриентов и поступить в Актерскую студию Ли Страсберга. Чтобы оплачивать учебу, Рурку пришлось работать все свободное от учебы время, отказывая себе во многих вещах.

В 1978 году, после трех лет обучения в студии, Микки отправился покорять индустрию кино в Лос-Анджелес. По словам самого актера, он принял участие в около 80 кастингах, прежде чем на одном из них его заметил Стивен Спилберг и пригласил сыграть в фильме «1941» (1979) скромную роль статиста. После этого Рурк эпизодически появился в нескольких картинах, а в 1980 году ему досталась главная роль в телефильме «Дело четы Раутов» вместе с Линдой Гамильтон. Дальнейшему развитию кинокарьеры Микки поспособствовала случайность: знаменитый режиссер Фрэнсис Форд Коппола искал малоизвестных актеров для своих новых проектов и в 1983 году пригласил Рурка на главную роль в фильм «Бойцовская рыбка». Несмотря на то, что в родной стране актера его игру и саму киноленту не приняли, в Европе, наоборот, проект оказался настоящим хитом, а Микки Рурка возвели в ранг звезды мирового масштаба. После этого успеха ему стало поступать много интересных предложений о съемках.

Микки Рурк - «9 1/2 недель»

В 1986 году Микки появился в главных ролях известной эротической мелодрамы «9 1/2 недель», где его партнершей стала Ким Бейсингер. Лента стала по-настоящему культовой, собрала большую кассу, а Микки Рурк получил славу. Чтобы достоверно сыграть своего персонажа в этой ленте, он даже сделал себе татуировку бойцов ИРА.

В 1987 году актер исполнил роль в мистическом детективе-триллере «Сердце Ангела», после выхода которого был признан новым секс-символом Голливуда. Микки совмещал работу над голливудскими лентами и некоммерческими, появившись в фильмах «Отходная молитва» (1987) и «Пьянь» (1987). В биографической драме «Франциск» (1989) Микки пришлось кататься голышом по снегу, что только поспособствовало его популярности. Начало 90-х принесло актеру несколько прорывных ролей: в картинах «Часы отчаяния» (1990) и «Дикая орхидея» » (1990). В 1991 году актер снялся в блокбастере «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» в главной роли, в дуэте с Доном Джонсоном. Несколько раз Микки сам отказывался от ролей в картинах серьезных режиссеров, обычно это случалось из-за того, что актер впадал в депрессию и начинал пить.

Микки Рурк – «Пуля»

В 1996 году Микки сыграл главную роль в криминальной драме «Пуля», и этот фильм считается последним проектом, когда актер был на пике славы. После этого Микки доставались роли в малоизвестных боевиках, таких как «Закон мести» и «Кровавый четверг». В лентах «Глазами убийцы» и «Убрать Картера» (2000) Рурку достались роли центральных персонажей, однако ему не удавалось вернуть былую славу. Актер также работал с Робертом Родригесом, эпизодически снявшись в его лентах «Однажды в Мексике» (2003) и «Город грехов» (2005).

Микки Рурк – «Рестлер»

В 2008 году Микки Рурк появился на больших экранах в драме Даррена Аронофски «Рестлер», получив возможность вернуть себе славу. Для роли в фильме актер три месяца провел в школе рестлеров и прошел много тяжелых тренировок. Его труды сполна окупились, ведь за роль в этом фильме он получил «Золотой глобус», о нем снова заговорили, а картину номинировали на «Оскар».

В 2010 году Рурк исполнил роли в популярных кассовых «Железный человек-2», «Неудержимые» и «Тринадцать». Сегодня Рурк по-прежнему надеется сыграть лучшую роль в карьере. В 2014 году он сыграл в продолжении картины «Город грехов» под названием «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать».

Личная жизнь Микки Рурка

С 1981 по 1989 год Микки был женат на актрисе Дебре Фойер. На пробах «Дикой орхидеи» он закрутил роман со своей партнершей по съемкам, моделью Каррэ Отис. Эти отношения перетекли в брак, однако он продлился недолго. Но ненадолго. Из-за ревности, постоянных побоев и неудачных попыток зачать ребенка, супруги развелись в 1999 году.