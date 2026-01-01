Содержание:

- Фильмы с Шоном Пенном

- Шон Пенн - «Таинственная река»

- Шон Пенн - «Харви Милк»

- Личная жизнь Шона Пенна

Шон Пенн – американский актер и режиссер, родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника, штат Калифорния, в семье режиссера Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. У Шона есть младший брат Крис, который также стал актером. В детстве Пенн активно занимался спортом и мечтал стать полицейским. Все изменилось, когда еще в школьные годы парень попал в труппу лос-анджелесского театра и всецело увлекся театром. Когда он окончил школу, вместо того чтобы поступить в колледж, отправился в двухлетний тур с театром. В начале актерской карьеры Шону доставались очень незначительные роли, а иногда он и вовсе выполнял в театре лишь техническую работу, но парень не отчаивался, а в 1980 году вместе со своими друзьями, ныне известными актерами Чарли Шином, Робом Лоу и Эмилио Эстевесом, отправился в Нью-Йорк, окрыленной мечтой появиться на Бродвее. Однако судьба Пенна сложилась иначе: во время одного из прослушиваний на него обратил внимание кинопродюсер, а спустя год предложил исполнить небольшую роль в драме «Отбой» (1981), где так же снимались Том Круз и Тимоти Хаттон. Эта роль стала первым шагом Шона на пути к всемирной славе.



Фильмы с Шоном Пенном

В своей второй картине, «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982), Шон Пенн сыграл главную роль, представ в образе вечно нетрезвого серфингиста, и сразу получил широкую популярность и новые интересные предложения от режиссеров. Репутацию талантливого актера лишь подкрепила его следующая роль в криминальном фильме «Плохие парни» (1983). По словам критиков, картина не содержит в себе чего-то выдающегося, однако Шону Пенну удалось ее вытянуть за счет своей блестящей игры. После «Парней» Шон появился в таких фильмах, как «Наперегонки с луной» (1984), «Взломщики» (1984), «Агенты Сокол и Снеговик» (1985) и «Шанхайский сюрприз» (1986), где он сыграл вместе с поп-дивой Мадонной. Фильм получил довольно холодные оценки критиков, однако уже год спустя Пенн реабилитировался, исполнив одну из главных ролей в драме «Цвета» (1987). Два года спустя в дуэте с Робертом Де Ниро он сыграл в криминальной комедии «Мы не ангелы».

90-е годы принесли Шону Пенну львиную долю его ярких ролей, к примеру, в лентах «Состояние исступления» (1990), «Поворот» (1997) и «Игра» (1997). В 1993 году Пенн вместе с Аль Пачино предстал в главной роли гангстерского фильма «Путь Карлито» и получил за эту работу номинацию на «Золотой Глобус». Первая номинация на «Оскар» пришла к актеру за роль в картине «Мертвец идет» (1995), после чего он вновь был кандидатом на эту премию за фильмы «Сладкий и гадкий» (1999) и «Я – Сэм» (2001).

В 2003 году актер сыграл центрального персонажа в драме «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и поразил своей блестящей игрой критиков и зрителей, а в последствие был награжден призом Венецианского фестиваля.



Шон Пенн - «Таинственная река»

Актер несколько раз был номинирован на самую престижную премию «Оскар», но каждый раз терпел поражение. Первым фильмом, который принес ему долгожданную награду, стала драма Клинта Иствуда «Таинственная река» (2003). Картина получила 6 номинаций на «Оскар», но выиграла всего в двух категориях, включая «Лучшую мужскую роль» Пенна.



Шон Пенн - «Харви Милк»

Вторую статуэтку «Оскара» Шон получил за главную роль в биографической драме «Харви Милк» (2008). Пенн появился на экране в образе политического деятеля, который первым открыто признался в своей нетрадиционной ориентации и посвятил свою жизнь борьбе за права геев.

Шона Пенна также можно увидеть в таких кинокартинах, как «Вся королевская рать» (2006), «Игра без правил» (2010), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ганмен» (2015).



Личная жизнь Шона Пенна

Первой голливудской девушкой Пенна стала актриса Элизабет Макговерт, с которой он снимался в мелодраме «Наперегонки с луной». Их отношения продились недолго, как и следующий роман актера со Сюзан Сарандон.

Некоторое время спустя звезда Голливуда закрутил роман с Мадонной, а в 1985 году они поженились. Их брак продлился четыре года, за которые они множество раз расходились и сходились вновь, а к разводу Шона больше всего подоткнуло то, что в шоу-бизнесе его видели не более, чем мужем великой поп-дивы, «мистером Мадонной». Позже Мадонна жаловалась на то, что Пенн много пьет и бьет свою жену.

В 1996 году Шон Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой вместе работал над картиной «Состояние исступления». Еще до заключения брака Шон и Робин воспитывали двух детей: дочь Дилан и сына Хоппер. За годы брака пара не раз расходилась и сходилась вновь. В 2009 году Шон подал заявление о раздельном проживании, но спустя несколько месяцев сам же его отозвал, после чего его супруга подала на развод, и в 2010 году они были официально разведены.

С начала 2014 года по июнь 2015 года актер состоял в отношениях с Шарлиз Терон.