Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шон Пенн 7 фотографий
Шон Пенн Sean Penn
Связи Шона Пенна
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон были в отношениях в 2011 г
Чарли Шин
Чарли Шин близкие друзья
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон были в отношениях с 2013 по 2015
Робин Райт
Робин Райт были в браке с 1996 по 2010
Мадонна
Мадонна были в браке с 1985 по 1989
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн роман в 1984 году
Киноафиша Персоны Шон Пенн

Шон Пенн

Sean Penn

Дата рождения
17 августа 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Санта-Моника, США
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Шона Пенна

Содержание:

- Фильмы с Шоном Пенном
  - Шон Пенн - «Таинственная река»
  - Шон Пенн - «Харви Милк»
- Личная жизнь Шона Пенна

Шон Пенн – американский актер и режиссер, родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника, штат Калифорния, в семье режиссера Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. У Шона есть младший брат Крис, который также стал актером. В детстве Пенн активно занимался спортом и мечтал стать полицейским. Все изменилось, когда еще в школьные годы парень попал в труппу лос-анджелесского театра и всецело увлекся театром. Когда он окончил школу, вместо того чтобы поступить в колледж, отправился в двухлетний тур с театром. В начале актерской карьеры Шону доставались очень незначительные роли, а иногда он и вовсе выполнял в театре лишь техническую работу, но парень не отчаивался, а в 1980 году вместе со своими друзьями, ныне известными актерами Чарли Шином, Робом Лоу и Эмилио Эстевесом, отправился в Нью-Йорк, окрыленной мечтой появиться на Бродвее. Однако судьба Пенна сложилась иначе: во время одного из прослушиваний на него обратил внимание кинопродюсер, а спустя год предложил исполнить небольшую роль в драме «Отбой» (1981), где так же снимались Том Круз и Тимоти Хаттон. Эта роль стала первым шагом Шона на пути к всемирной славе.


Фильмы с Шоном Пенном

В своей второй картине, «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982), Шон Пенн  сыграл главную роль, представ в образе вечно нетрезвого серфингиста, и сразу получил широкую популярность и новые интересные предложения от режиссеров. Репутацию талантливого актера лишь подкрепила его следующая роль в криминальном фильме «Плохие парни» (1983). По словам критиков, картина не содержит в себе чего-то выдающегося, однако Шону Пенну удалось ее вытянуть за счет своей блестящей игры. После «Парней» Шон появился в таких фильмах, как  «Наперегонки с луной» (1984), «Взломщики» (1984), «Агенты Сокол и Снеговик» (1985) и «Шанхайский сюрприз» (1986), где он сыграл вместе с поп-дивой Мадонной. Фильм получил довольно холодные оценки критиков, однако уже год спустя Пенн реабилитировался, исполнив одну из главных ролей в драме «Цвета» (1987). Два года спустя в дуэте с Робертом Де Ниро он сыграл в криминальной комедии «Мы не ангелы».

90-е годы принесли Шону Пенну львиную долю его ярких ролей, к примеру, в лентах «Состояние исступления» (1990), «Поворот» (1997) и «Игра» (1997). В 1993 году Пенн вместе с Аль Пачино предстал в главной роли гангстерского фильма «Путь Карлито» и получил за эту работу номинацию на «Золотой Глобус». Первая номинация на «Оскар» пришла к актеру за роль в картине «Мертвец идет» (1995), после чего он вновь был кандидатом на эту премию за фильмы «Сладкий и гадкий» (1999) и «Я – Сэм» (2001).

В 2003 году актер сыграл центрального персонажа в драме «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и поразил своей блестящей игрой критиков и зрителей, а в последствие был награжден призом Венецианского фестиваля.


Шон Пенн - «Таинственная река»

Актер несколько раз был номинирован на самую престижную премию «Оскар», но каждый раз терпел поражение. Первым фильмом, который принес ему долгожданную награду, стала драма Клинта Иствуда «Таинственная река»  (2003). Картина получила 6 номинаций на «Оскар», но выиграла всего в двух категориях, включая «Лучшую мужскую роль» Пенна.


Шон Пенн - «Харви Милк»

Вторую статуэтку «Оскара» Шон получил за главную роль в биографической драме «Харви Милк» (2008). Пенн появился на экране в образе политического деятеля, который первым открыто признался в своей нетрадиционной ориентации и посвятил свою жизнь борьбе за права геев.
Шона Пенна также можно увидеть в таких кинокартинах, как «Вся королевская рать» (2006), «Игра без правил» (2010), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ганмен» (2015).


Личная жизнь Шона Пенна

Первой голливудской девушкой Пенна стала актриса Элизабет Макговерт, с которой он снимался в мелодраме «Наперегонки с луной». Их отношения продились недолго, как и следующий роман актера со Сюзан Сарандон.

Некоторое время спустя звезда Голливуда закрутил роман с Мадонной, а в 1985 году они поженились. Их брак продлился четыре года, за которые они множество раз расходились и сходились вновь, а к разводу Шона больше всего подоткнуло то, что в шоу-бизнесе его видели не более, чем мужем великой поп-дивы, «мистером Мадонной». Позже Мадонна жаловалась на то, что Пенн много пьет и бьет свою жену.

В 1996 году Шон Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой вместе работал над картиной «Состояние исступления». Еще до заключения брака Шон и Робин воспитывали двух детей: дочь Дилан и сына Хоппер. За годы брака пара не раз расходилась и сходилась вновь. В 2009 году Шон подал заявление о раздельном проживании, но спустя несколько месяцев сам же его отозвал, после чего его супруга подала на развод, и в 2010 году они были официально разведены.

С начала 2014 года по июнь 2015 года актер состоял в отношениях с Шарлиз Терон.

Связи Шона Пенна
Скарлетт Йоханссон
были в отношениях в 2011 г Скарлетт Йоханссон
Чарли Шин
близкие друзья Чарли Шин
Шарлиз Терон
были в отношениях с 2013 по 2015 Шарлиз Терон

Популярные фильмы

Умерь свой энтузиазм 8.6
Умерь свой энтузиазм (2000)
Игра 8.2
Игра (1997)
В диких условиях 8.0
В диких условиях (2007)

Фильмография Шона Пенна

Битва за битвой 7.6
Битва за битвой One Battle After Another
криминал, драма, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
5 сентября 6.8
5 сентября September 5
исторический, триллер 2024, Германия / США
Смотреть трейлер
Асфальтовые джунгли 6
Асфальтовые джунгли Asphalt City
триллер, драма 2023, США
Смотреть трейлер
Папуля 6.9
Папуля Daddio
драма 2023, США
Смотреть трейлер
Газлит 7.2
Газлит
драма, мини-сериал 2022, США
Фальшивомонетчик 5.1
Фальшивомонетчик Flag Day
драма, триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
комедия, драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Первые 6.6
Первые
драма, фантастика 2018, США
Показать еще
Новости о Шоне Пенне
Да здравствует революция! О чем новый фильм с Леонардо ДиКаприо «Битва за битвой»
Да здравствует революция! О чем новый фильм с Леонардо ДиКаприо «Битва за битвой»
Революционер Леонардо ДиКаприо ищет свою дочь в трейлере фильма «Одна битва за другой»
Революционер Леонардо ДиКаприо ищет свою дочь в трейлере фильма «Одна битва за другой»
Леонардо ДиКаприо и автоматная стрельба: вышел тизер фильма «Одна битва за другой»
Леонардо ДиКаприо и автоматная стрельба: вышел тизер фильма «Одна битва за другой»

Интересные факты о Шоне Пенне

- Шона был приглашенной звездой в двух эпизодах популярного комедийного ситкома «Друзья».

- В драме «Мертвец идет» Пенн предстал в образе приговоренного к смерти преступника, и для этой роли ему пригодился реальный опыт трехмесячного тюремного заключения, который он получил после драки с журналистами.

- В качестве режиссера Шон трудился над картинами «Бегущий индеец», «Постовой на перекрестке», «Обещание», «11 сентября», «В диких условиях» и «Последнее лицо».

- 18 октября 2002 года Пенн заплатил 56 000 долларов за публикацию открытого письма к Джорджу Бушу в газете «The Washington Post». В письме, опубликованном на правах рекламы, Пенн подверг критике американскую политику в отношении Ирака.

- Шон Пенн вместе с Джонни Деппом были совладельцами парижского ресторана «Man Ray».

- Однажды Шон Пенн месяц отсидел в тюрьме за избиение папарацци.

- Первой женой Пена была певица Мадонна. Их брак продержался три с половиной года.

- В 1999 году Шон выучился виртуозно играть на гитаре: навыков потребовала работа под руководством Вуди Аллена в картине «Сладкий и гадкий».

- Своих детей Шон назвал в честь любимых актеров и музыкантов: сына - в честь Джека Николсона и Дениса Хоппера, а дочь - Боба Дилана.

- Шон Пенн является одним из самых титулованных актеров современности. Среди его наград «Оскар» и премии трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Берлинского и Венецианского.
 

Фотографии Шона Пенна

Шон Пенн Шон Пенн Шон Пенн Робин Райт и Шон Пенн Шон Пенн и Мадонна Шон Пенн и Шарлиз Терон
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше