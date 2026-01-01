Содержание:
- Фильмы с Шоном Пенном
- Шон Пенн - «Таинственная река»
- Шон Пенн - «Харви Милк»
- Личная жизнь Шона Пенна
Шон Пенн – американский актер и режиссер, родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника, штат Калифорния, в семье режиссера Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. У Шона есть младший брат Крис, который также стал актером. В детстве Пенн активно занимался спортом и мечтал стать полицейским. Все изменилось, когда еще в школьные годы парень попал в труппу лос-анджелесского театра и всецело увлекся театром. Когда он окончил школу, вместо того чтобы поступить в колледж, отправился в двухлетний тур с театром. В начале актерской карьеры Шону доставались очень незначительные роли, а иногда он и вовсе выполнял в театре лишь техническую работу, но парень не отчаивался, а в 1980 году вместе со своими друзьями, ныне известными актерами Чарли Шином, Робом Лоу и Эмилио Эстевесом, отправился в Нью-Йорк, окрыленной мечтой появиться на Бродвее. Однако судьба Пенна сложилась иначе: во время одного из прослушиваний на него обратил внимание кинопродюсер, а спустя год предложил исполнить небольшую роль в драме «Отбой» (1981), где так же снимались Том Круз и Тимоти Хаттон. Эта роль стала первым шагом Шона на пути к всемирной славе.
В своей второй картине, «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982), Шон Пенн сыграл главную роль, представ в образе вечно нетрезвого серфингиста, и сразу получил широкую популярность и новые интересные предложения от режиссеров. Репутацию талантливого актера лишь подкрепила его следующая роль в криминальном фильме «Плохие парни» (1983). По словам критиков, картина не содержит в себе чего-то выдающегося, однако Шону Пенну удалось ее вытянуть за счет своей блестящей игры. После «Парней» Шон появился в таких фильмах, как «Наперегонки с луной» (1984), «Взломщики» (1984), «Агенты Сокол и Снеговик» (1985) и «Шанхайский сюрприз» (1986), где он сыграл вместе с поп-дивой Мадонной. Фильм получил довольно холодные оценки критиков, однако уже год спустя Пенн реабилитировался, исполнив одну из главных ролей в драме «Цвета» (1987). Два года спустя в дуэте с Робертом Де Ниро он сыграл в криминальной комедии «Мы не ангелы».
90-е годы принесли Шону Пенну львиную долю его ярких ролей, к примеру, в лентах «Состояние исступления» (1990), «Поворот» (1997) и «Игра» (1997). В 1993 году Пенн вместе с Аль Пачино предстал в главной роли гангстерского фильма «Путь Карлито» и получил за эту работу номинацию на «Золотой Глобус». Первая номинация на «Оскар» пришла к актеру за роль в картине «Мертвец идет» (1995), после чего он вновь был кандидатом на эту премию за фильмы «Сладкий и гадкий» (1999) и «Я – Сэм» (2001).
В 2003 году актер сыграл центрального персонажа в драме «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и поразил своей блестящей игрой критиков и зрителей, а в последствие был награжден призом Венецианского фестиваля.
Актер несколько раз был номинирован на самую престижную премию «Оскар», но каждый раз терпел поражение. Первым фильмом, который принес ему долгожданную награду, стала драма Клинта Иствуда «Таинственная река» (2003). Картина получила 6 номинаций на «Оскар», но выиграла всего в двух категориях, включая «Лучшую мужскую роль» Пенна.
Вторую статуэтку «Оскара» Шон получил за главную роль в биографической драме «Харви Милк» (2008). Пенн появился на экране в образе политического деятеля, который первым открыто признался в своей нетрадиционной ориентации и посвятил свою жизнь борьбе за права геев.
Шона Пенна также можно увидеть в таких кинокартинах, как «Вся королевская рать» (2006), «Игра без правил» (2010), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ганмен» (2015).
Первой голливудской девушкой Пенна стала актриса Элизабет Макговерт, с которой он снимался в мелодраме «Наперегонки с луной». Их отношения продились недолго, как и следующий роман актера со Сюзан Сарандон.
Некоторое время спустя звезда Голливуда закрутил роман с Мадонной, а в 1985 году они поженились. Их брак продлился четыре года, за которые они множество раз расходились и сходились вновь, а к разводу Шона больше всего подоткнуло то, что в шоу-бизнесе его видели не более, чем мужем великой поп-дивы, «мистером Мадонной». Позже Мадонна жаловалась на то, что Пенн много пьет и бьет свою жену.
В 1996 году Шон Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой вместе работал над картиной «Состояние исступления». Еще до заключения брака Шон и Робин воспитывали двух детей: дочь Дилан и сына Хоппер. За годы брака пара не раз расходилась и сходилась вновь. В 2009 году Шон подал заявление о раздельном проживании, но спустя несколько месяцев сам же его отозвал, после чего его супруга подала на развод, и в 2010 году они были официально разведены.
С начала 2014 года по июнь 2015 года актер состоял в отношениях с Шарлиз Терон.
- Шона был приглашенной звездой в двух эпизодах популярного комедийного ситкома «Друзья».
- В драме «Мертвец идет» Пенн предстал в образе приговоренного к смерти преступника, и для этой роли ему пригодился реальный опыт трехмесячного тюремного заключения, который он получил после драки с журналистами.
- В качестве режиссера Шон трудился над картинами «Бегущий индеец», «Постовой на перекрестке», «Обещание», «11 сентября», «В диких условиях» и «Последнее лицо».
- 18 октября 2002 года Пенн заплатил 56 000 долларов за публикацию открытого письма к Джорджу Бушу в газете «The Washington Post». В письме, опубликованном на правах рекламы, Пенн подверг критике американскую политику в отношении Ирака.
- Шон Пенн вместе с Джонни Деппом были совладельцами парижского ресторана «Man Ray».
- Однажды Шон Пенн месяц отсидел в тюрьме за избиение папарацци.
- Первой женой Пена была певица Мадонна. Их брак продержался три с половиной года.
- В 1999 году Шон выучился виртуозно играть на гитаре: навыков потребовала работа под руководством Вуди Аллена в картине «Сладкий и гадкий».
- Своих детей Шон назвал в честь любимых актеров и музыкантов: сына - в честь Джека Николсона и Дениса Хоппера, а дочь - Боба Дилана.
- Шон Пенн является одним из самых титулованных актеров современности. Среди его наград «Оскар» и премии трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Берлинского и Венецианского.