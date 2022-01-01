Фильмы ужасов, после которых вы будете спать с включенным светом

Искателям острых ощущений и психологического напряжения однозначно придется по вкусу наша подборка леденящих душу ужастиков.

2019, «Доктор сон»

Это качественная экранизация одноименного литературного произведения, принадлежащего истинному королю кошмаров писателю Стивену Кингу. Американский фильм ужасов стал идейным хронологическим продолжением крышесносного «Сияния», от которого даже у самого стойкого зрителя кровь стынет в жилах. Американец Майк Флэнаган занял режиссерское кресло, а также мастерски выполнил работу сценариста и монтажера. Главного персонажа сыграл любимчик публики – симпатяга Юэн Макгрегор. Кинолента рассказывает о мистической судьбе Дэнни Торранса, который способен видеть мертвецов и подвергается преследованию со стороны умерших душ. Одаренный паранормальными способностями мальчик вырастает. Теперь Дэн глушит алкоголь, чтобы подавить мучительное «сияние».

2018, «Дом, который построил Джек»

Взрывной и омерзительный психологический триллер от режиссера-датчанина со своеобразной репутацией дебютировал весной 2018-го на международном кинофестивале в Каннах. Ларс фон Триер создал гениальный и одновременно шокирующий фильм. Нельзя не упомянуть тот факт, что на премьере киноленты около ста зрителей поспешили покинуть зал. Что ж, изощренные насильственные тактики, применяемые по отношению к женщинам и детям, действительно способны вызвать у чувствительной публики бурю негативных эмоций. Меж тем детище Триера, повествующее о серийном американском убийце, получило множество заслуженных наград. А в 2020 году кинолента стала номинантом на премию «Гопо» в качестве лучшего европейского фильма.

2017, «Оно»

Очередная экранизация литературных трудов гениального писателя Стивена Кинга дебютировала осенью 2017-го. В основу зловещей полнометражки легла первая часть щекочущего нервы романа с аналогичным названием. Мистическое детище аргентинского кинорежиссера Энди Мускетти содержит нового персонажа, который отсутствует в книге Кинга. Речь идет об устрашающей женщине Юдифь, являющейся одной из сущностей Оно. Прообразом этой ипостаси стала одна из работ именитого художника Модильяни. Репродукция картины принадлежала матери режиссера. Маленький Энди очень боялся на нее смотреть. В итоге итальянский творец вдохновил Мускетти на создание вымышленного лика Оно. Бенджамин Уоллфиш написал музыку ко всей киноленте. А в августе 2017 года был выпущен альбом саундтрека.

2019, «Детские игры»

Шикарный американский хоррор с элементами научной фантастики стал обновленным продолжением одноименной кинокартины 1988 года. Ремейк-слэшер получил неоднозначные отклики, в которых высоко оценивалась атмосферность фильма, но критиковался событийный темп. Экранизация новой части популярной медиафраншизы принадлежит кинорежиссеру Ларсу Клевбергу. Роли первого плана сыграли: американка Обри Плаза, небезызвестный Гэбриел Бейтман, а также киноактер Брайан Тайри Генри. В центре сюжета оказывается все та же кровожадная кукла, подаренная маленькому мальчику. Однако теперь неуправляемый Чаки роботизирован, а не одержим духом маньяка-убийцы.

2017, «Пила 8»

Восьмая часть ужасающей медиафраншизы удостоилась не самых лестных оценок со стороны кинокритиков. Тем не менее, фанаты киноцикла встретили новую историю о маньяке-психопате по прозвищу Пила (Конструктор) с большим энтузиазмом. Режиссерами фильма являются австралийские близнецы Братья Спириги. В главных ролях – канадец Каллум Кит Ренни и австралиец Мэтт Пассмор. Премьера ужастика традиционно пришлась на Хэллоунский уикенд. В центре сюжета оказывается новое детективное расследование, несмотря на то, что серийный убийца давным-давно мертв.